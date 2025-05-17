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Лавров и Рубио обсудили итоги переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
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15:52 17.05.2025 (обновлено: 16:45 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/peregovory-2017572482.html
Лавров и Рубио обсудили итоги переговоров в Стамбуле
Лавров и Рубио обсудили итоги переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
Лавров и Рубио обсудили итоги переговоров в Стамбуле
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, сообщили в МИД России. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:52:00+03:00
2025-05-17T16:45:00+03:00
в мире
марко рубио
сергей лавров
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
сша
россия
украина
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, сообщили в МИД России.Ключевые заявленияНа прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250517/peregovory-2017510964.html
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в мире, марко рубио, сергей лавров, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, сша, россия, украина
В мире, Марко Рубио, Сергей Лавров, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, США, Россия, Украина

Лавров и Рубио обсудили итоги переговоров в Стамбуле

© РИА Новости / Рамиль СитдиковРоссийская делегация на российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны, Стамбул
Российская делегация на российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны, Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Российская делегация на российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны, Стамбул
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, сообщили в МИД России.
Ключевые заявления
  • Лавров подтвердил готовность России дальше работать с США по украинскому урегулированию.
  • Глава МИД отметил позитивную роль Штатов, способствовавших тому, что Киев принял предложение о возобновлении переговоров в Стамбуле.
  • Собеседники обменялись мнениями о продолжении контактов России и США.
  • Рубио подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам путей урегулирования украинского конфликта.
  • Госсекретарь приветствовал договоренности о двустороннем обмене военнопленными и о подготовке Москвой и Киевом условий, необходимых для выхода на перемирие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Новый фронт. Чем завершились переговоры в Стамбуле
Вчера, 08:00
На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00
 
В миреМарко РубиоСергей ЛавровПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СШАРоссияУкраина
 
 
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