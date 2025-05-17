Лавров и Рубио обсудили итоги переговоров в Стамбуле
© РИА Новости / Рамиль СитдиковРоссийская делегация на российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны, Стамбул
Российская делегация на российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны, Стамбул
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, сообщили в МИД России.
Ключевые заявления
- Лавров подтвердил готовность России дальше работать с США по украинскому урегулированию.
- Глава МИД отметил позитивную роль Штатов, способствовавших тому, что Киев принял предложение о возобновлении переговоров в Стамбуле.
- Собеседники обменялись мнениями о продолжении контактов России и США.
- Рубио подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам путей урегулирования украинского конфликта.
- Госсекретарь приветствовал договоренности о двустороннем обмене военнопленными и о подготовке Москвой и Киевом условий, необходимых для выхода на перемирие.
На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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