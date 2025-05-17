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Лавров и Рубио обсудили итоги переговоров в Стамбуле

Лавров и Рубио обсудили итоги переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025

Лавров и Рубио обсудили итоги переговоров в Стамбуле

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, сообщили в МИД России. РИА Новости, 17.05.2025

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, сообщили в МИД России.Ключевые заявленияНа прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250517/peregovory-2017510964.html

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