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Новый фронт. Чем завершились переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
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08:00 17.05.2025 (обновлено: 08:09 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/peregovory-2017510964.html
Новый фронт. Чем завершились переговоры в Стамбуле
Новый фронт. Чем завершились переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025
Новый фронт. Чем завершились переговоры в Стамбуле
Противостояние на дипломатическом поле между Россией и Украиной на этой неделе развивалось ничуть не менее динамично, нежели на поле боя. Предложение Путина о... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T08:00:00+03:00
2025-05-17T08:09:00+03:00
россия
украина
стамбул
вооруженные силы украины
евгений попов
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
аналитика
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Противостояние на дипломатическом поле между Россией и Украиной на этой неделе развивалось ничуть не менее динамично, нежели на поле боя. Предложение Путина о прямых переговорах явно застало Банковую врасплох. Сперва там хотели отказаться от дипломатии, но после намеков Запада поняли, что последствия могут ухудшить и без того непростое положение. Пришлось выкручиваться: Зеленский попытался предложить встретиться с российским президентом лично и потребовал 30-дневного перемирия.Подтянулась и европейская "артиллерия". Франция и Германия выдвинули ультиматум — либо прекращение огня, либо... И вот здесь возникали вопросы: а что, если огонь не прекратится? Семнадцатый пакет санкций? Что ж, порядковый номер довольно красноречиво говорит об эффективности подобных мер. Но Париж и Берлин продолжали нагнетать. После полудня в понедельник оттуда начали заявлять: у Москвы есть время до конца дня.Время шло. Минул вечер, за ним утро. Ультиматум продлили еще на один день. Истек и он — и ничего не произошло. Из Европы по-прежнему требовали прекращения огня (хотя три предыдущие подобные инициативы срывала Украина) — но уже не столь ретиво. Стало ясно, что Кремль попросту проигнорировал грозные заявления, а ответить европейцам на это молчание нечем. К концу недели об ультиматуме просто забыли, как будто и не было его вовсе.До четверга западная пресса старалась поддерживать интригу — приедет ли Путин на личную встречу с Зеленским. Добавил интриги и Трамп, который заявил, что может и сам прилететь в Стамбул для встречи с российским лидером. Правда, уже потом объяснил, что имел в виду немного другое: дескать, "Путин бы приехал, если бы и я там был. А меня не было — зачем ему там быть". И, как показали дальнейшие события, оказался прав — без встречи с Трампом президенту России там действительно делать нечего.Между тем назначенный на четверг срок подошел. В Анкару прилетел Зеленский, якобы ожидая российского лидера. Как оказалось — напрасно, поэтому Зеленский как прилетел, так и улетел заниматься своими зеленскими делами.Российской делегации пришлось прождать своих украинских визави больше суток. До вечера в Киеве якобы думали — нужно ли отправлять людей на переговоры, когда им демонстративно указали на их место? И все же команду переговорщиков сформировали.И уже в пятницу встреча состоялась. Мало за какими событиями в России следили бы столь пристально. И Мединскому со товарищи, похоже, удалось невозможное — результатами остались довольны и "ястребы", и "голуби".Стоило дверям переговорного зала закрыться за участниками встречи, как западные издания наперебой начали делиться инсайдами о том, чего требует Москва и к каким аргументам прибегает. Глава делегации официально не подтвердил наделавшую много шума фразу про число регионов, о которых придется договариваться. В интервью Евгению Попову после переговоров он просто указал: чем дольше идут переговоры, тем хуже условия для Украины.И это, к горечи Киева, беспощадная реальность.Вместе с тем удалось добиться и серьезных результатов: анонсирован крупнейший за всю войну обмен, который позволит тысяче российских бойцов и тысяче солдат ВСУ вернуться домой.Что не менее важно, стороны согласились продолжать переговоры. По сути, в конфликте появляется новое — дипломатическое — измерение, которое на протяжении ровно трех лет отсутствовало. Победы на этом поприще позволят сохранить тысячи жизней российских солдат. И тысячи украинских — тоже.Что ж, судя по известным результатам, первое после долгого перерыва переговорное противостояние завершилось победой России. Особенно показательны в этой связи заявления европейцев, которые называют итоги встречи неприемлемыми. Но, позвольте, с европейцами никто переговоры не ведет, а их результаты менее всего зависят от мнения Макрона и Стармера. С этим Парижу и Лондону придется смириться.А что до цитаты о русских, которые возвращаются за своим, — не так важно, говорил ли ее Бисмарк. Важно, что ее озвучил Мединский. Если хотите, пусть это будет теперь его цитата.Ведь куда важнее то, что русские теперь действительно возвращаются за своим.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017151081.html
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html
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Давид Нармания
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россия, украина, стамбул, вооруженные силы украины, евгений попов, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, аналитика
Россия, Украина, Стамбул, Вооруженные силы Украины, Евгений Попов, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Аналитика

Новый фронт. Чем завершились переговоры в Стамбуле

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Давид Нармания
Давид Нармания
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Противостояние на дипломатическом поле между Россией и Украиной на этой неделе развивалось ничуть не менее динамично, нежели на поле боя. Предложение Путина о прямых переговорах явно застало Банковую врасплох. Сперва там хотели отказаться от дипломатии, но после намеков Запада поняли, что последствия могут ухудшить и без того непростое положение. Пришлось выкручиваться: Зеленский попытался предложить встретиться с российским президентом лично и потребовал 30-дневного перемирия.
Подтянулась и европейская "артиллерия". Франция и Германия выдвинули ультиматум — либо прекращение огня, либо... И вот здесь возникали вопросы: а что, если огонь не прекратится? Семнадцатый пакет санкций? Что ж, порядковый номер довольно красноречиво говорит об эффективности подобных мер. Но Париж и Берлин продолжали нагнетать. После полудня в понедельник оттуда начали заявлять: у Москвы есть время до конца дня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
Время шло. Минул вечер, за ним утро. Ультиматум продлили еще на один день. Истек и он — и ничего не произошло. Из Европы по-прежнему требовали прекращения огня (хотя три предыдущие подобные инициативы срывала Украина) — но уже не столь ретиво. Стало ясно, что Кремль попросту проигнорировал грозные заявления, а ответить европейцам на это молчание нечем. К концу недели об ультиматуме просто забыли, как будто и не было его вовсе.
До четверга западная пресса старалась поддерживать интригу — приедет ли Путин на личную встречу с Зеленским. Добавил интриги и Трамп, который заявил, что может и сам прилететь в Стамбул для встречи с российским лидером. Правда, уже потом объяснил, что имел в виду немного другое: дескать, "Путин бы приехал, если бы и я там был. А меня не было — зачем ему там быть". И, как показали дальнейшие события, оказался прав — без встречи с Трампом президенту России там действительно делать нечего.
Между тем назначенный на четверг срок подошел. В Анкару прилетел Зеленский, якобы ожидая российского лидера. Как оказалось — напрасно, поэтому Зеленский как прилетел, так и улетел заниматься своими зеленскими делами.
Российской делегации пришлось прождать своих украинских визави больше суток. До вечера в Киеве якобы думали — нужно ли отправлять людей на переговоры, когда им демонстративно указали на их место? И все же команду переговорщиков сформировали.
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Результатом удовлетворены". О чем договорились Россия и Украина в Стамбуле
16 мая, 16:57
И уже в пятницу встреча состоялась. Мало за какими событиями в России следили бы столь пристально. И Мединскому со товарищи, похоже, удалось невозможное — результатами остались довольны и "ястребы", и "голуби".
Стоило дверям переговорного зала закрыться за участниками встречи, как западные издания наперебой начали делиться инсайдами о том, чего требует Москва и к каким аргументам прибегает. Глава делегации официально не подтвердил наделавшую много шума фразу про число регионов, о которых придется договариваться. В интервью Евгению Попову после переговоров он просто указал: чем дольше идут переговоры, тем хуже условия для Украины.
И это, к горечи Киева, беспощадная реальность.
Вместе с тем удалось добиться и серьезных результатов: анонсирован крупнейший за всю войну обмен, который позволит тысяче российских бойцов и тысяче солдат ВСУ вернуться домой.
Что не менее важно, стороны согласились продолжать переговоры. По сути, в конфликте появляется новое — дипломатическое — измерение, которое на протяжении ровно трех лет отсутствовало. Победы на этом поприще позволят сохранить тысячи жизней российских солдат. И тысячи украинских — тоже.
Что ж, судя по известным результатам, первое после долгого перерыва переговорное противостояние завершилось победой России. Особенно показательны в этой связи заявления европейцев, которые называют итоги встречи неприемлемыми. Но, позвольте, с европейцами никто переговоры не ведет, а их результаты менее всего зависят от мнения Макрона и Стармера. С этим Парижу и Лондону придется смириться.
А что до цитаты о русских, которые возвращаются за своим, — не так важно, говорил ли ее Бисмарк. Важно, что ее озвучил Мединский. Если хотите, пусть это будет теперь его цитата.
Ведь куда важнее то, что русские теперь действительно возвращаются за своим.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вот вам фон переговоров: Путин одной подписью унизил одних и испугал других
16 мая, 08:00
 
РоссияУкраинаСтамбулВооруженные силы УкраиныЕвгений ПоповПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Аналитика
 
 
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