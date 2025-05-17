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Россиянам сообщили подробности о повышении пенсий с 1 июня - РИА Новости, 17.05.2025
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03:18 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/pensii-2017516758.html
Россиянам сообщили подробности о повышении пенсий с 1 июня
Россиянам сообщили подробности о повышении пенсий с 1 июня - РИА Новости, 17.05.2025
Россиянам сообщили подробности о повышении пенсий с 1 июня
Повышение пенсий с 1 июня коснется граждан, которым в мае 2025 года исполнилось 80 лет, а также тех, кому установят инвалидность первой группы, рассказал... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T03:18:00+03:00
2025-05-17T03:18:00+03:00
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
пенсии
пенсия
пенсионеры
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Повышение пенсий с 1 июня коснется граждан, которым в мае 2025 года исполнилось 80 лет, а также тех, кому установят инвалидность первой группы, рассказал агентству “Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Эти категории граждан получат двойную фиксированную выплату к страховой пенсии, Ежемесячная прибавка для них составит 8 728 рублей 73 копейки. Надбавка за уход за пенсионерами составит 1 314 рублей."Общая сумма увеличения при условии оформления ухода за пенсионером составит 10 042 рубля 73 копейки ежемесячно", — отметил эксперт.Он также сообщил, что для перерасчета не потребуется обращаться в Социальный фонд России (СФР) — все будет проведено в автоматическом режиме.
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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсии, пенсия, пенсионеры
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсии, Пенсия, Пенсионеры
Россиянам сообщили подробности о повышении пенсий с 1 июня

Декан Виноградов: с 1 июня повысят пенсии россиянам, которым исполнилось 80 лет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Повышение пенсий с 1 июня коснется граждан, которым в мае 2025 года исполнилось 80 лет, а также тех, кому установят инвалидность первой группы, рассказал агентству “Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Эти категории граждан получат двойную фиксированную выплату к страховой пенсии, Ежемесячная прибавка для них составит 8 728 рублей 73 копейки. Надбавка за уход за пенсионерами составит 1 314 рублей.
«
"Общая сумма увеличения при условии оформления ухода за пенсионером составит 10 042 рубля 73 копейки ежемесячно", — отметил эксперт.
Он также сообщил, что для перерасчета не потребуется обращаться в Социальный фонд России (СФР) — все будет проведено в автоматическом режиме.
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