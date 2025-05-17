https://ria.ru/20250517/partija-2017588003.html
В Румынии оппозиция просит власти остановить вмешательство в выборы
В Румынии оппозиция просит власти остановить вмешательство в выборы - РИА Новости, 17.05.2025
В Румынии оппозиция просит власти остановить вмешательство в выборы
Оппозиционная партия "Альянс за объединение румын" (AUR), лидер которой Джеордже Симион претендует на пост президента Румынии, просит МВД, МИД и ЦИК принять... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:42:00+03:00
2025-05-17T17:42:00+03:00
2025-05-17T17:42:00+03:00
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президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Оппозиционная партия "Альянс за объединение румын" (AUR), лидер которой Джеордже Симион претендует на пост президента Румынии, просит МВД, МИД и ЦИК принять меры, чтобы остановить вмешательство властей Молдавии в процесс избрания главы румынского государства, сообщает пресс-служба организации. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором Симион занял первое место, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур официально пройдет 18 мая, однако зарубежные участки открылись уже 16 мая. Симион в пятницу заявил, что на избирательных участках в Молдавии происходит попытка фальсифицировать второй тур выборов румынского президента. "Мы обращаемся к руководству Молдавии с призывом позволить румынскому народу свободно выражать свое мнение, включая наших молдавских братьев с берегов Прута, которым должно быть позволено голосовать, когда они хотят, как они хотят... без давления, шантажа или принуждения идти группами со своими начальниками, с различными организаторами групп избирателей. Мы должны положить конец этому явлению, и мы попросили МИД, МВД и Центризбирком принять решительные меры, чтобы остановить это", - говорится в заявлении, опубликованном на странице политформирования в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По данным AUR, политические партии и госучреждения Молдавии вовлечены в кампанию одного из кандидатов на пост президента Румынии. Они, в частности, организуют подвоз избирателей к участкам. Румынские оппозиционеры просят иностранные организации воздержаться от вмешательства в процесс выборов президента страны. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250517/moldavija-2017542035.html
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в мире, румыния, молдавия, бухарест, никушор дан, кэлин джеорджеску, facebook, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Молдавия, Бухарест, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Facebook, Президентские выборы в Румынии — 2025
В Румынии оппозиция просит власти остановить вмешательство в выборы
Партия Симиона просит МВД, МИД и ЦИК остановить вмешательство Молдавии в выборы
КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Оппозиционная партия "Альянс за объединение румын" (AUR), лидер которой Джеордже Симион претендует на пост президента Румынии, просит МВД, МИД и ЦИК принять меры, чтобы остановить вмешательство властей Молдавии в процесс избрания главы румынского государства, сообщает пресс-служба организации.
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором Симион занял первое место, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур официально пройдет 18 мая, однако зарубежные участки открылись уже 16 мая. Симион в пятницу заявил, что на избирательных участках в Молдавии происходит попытка фальсифицировать второй тур выборов румынского президента.
"Мы обращаемся к руководству Молдавии с призывом позволить румынскому народу свободно выражать свое мнение, включая наших молдавских братьев с берегов Прута, которым должно быть позволено голосовать, когда они хотят, как они хотят... без давления, шантажа или принуждения идти группами со своими начальниками, с различными организаторами групп избирателей. Мы должны положить конец этому явлению, и мы попросили МИД, МВД и Центризбирком принять решительные меры, чтобы остановить это", - говорится в заявлении, опубликованном на странице политформирования в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По данным AUR, политические партии и госучреждения Молдавии вовлечены в кампанию одного из кандидатов на пост президента Румынии. Они, в частности, организуют подвоз избирателей к участкам.
Румынские оппозиционеры просят иностранные организации воздержаться от вмешательства в процесс выборов президента страны.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская