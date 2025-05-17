Природный парк "Анапская пересыпь" закрыли для посетителей
По рекомендации ученых парк "Анапская пересыпь" закрыли для свободного посещения
Морское побережье около Анапы . Архивное фото
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СОЧИ, 17 мая - РИА Новости. Территорию природного парка "Анапская пересыпь" закрыли для свободного посещения по рекомендации ученых, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
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"Запрет касается всей Бугазской косы, а также береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской. Введение такой меры на особо охраняемой природной территории рекомендовано учеными для проведения исследований по восстановлению экосистем природного парка", - говорится в сообщении.
По информации в Telegram-канале краевого оперштаба, запрещены индивидуальные и групповые прогулки на территории природного парка, заезд на автомобилях и других транспортных средствах. Данные меры необходимы в том числе для того, чтобы специалисты смогли привести в порядок загрязненную пляжную территорию в Анапе, уточнили в оперштабе Кубани.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.