https://ria.ru/20250517/park-2017575047.html

Природный парк "Анапская пересыпь" закрыли для посетителей

Природный парк "Анапская пересыпь" закрыли для посетителей - РИА Новости, 17.05.2025

Природный парк "Анапская пересыпь" закрыли для посетителей

Территорию природного парка "Анапская пересыпь" закрыли для свободного посещения по рекомендации ученых, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T16:05:00+03:00

2025-05-17T16:05:00+03:00

2025-05-17T16:05:00+03:00

краснодарский край

анапа

керченский пролив

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СОЧИ, 17 мая - РИА Новости. Территорию природного парка "Анапская пересыпь" закрыли для свободного посещения по рекомендации ученых, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Запрет касается всей Бугазской косы, а также береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской. Введение такой меры на особо охраняемой природной территории рекомендовано учеными для проведения исследований по восстановлению экосистем природного парка", - говорится в сообщении. По информации в Telegram-канале краевого оперштаба, запрещены индивидуальные и групповые прогулки на территории природного парка, заезд на автомобилях и других транспортных средствах. Данные меры необходимы в том числе для того, чтобы специалисты смогли привести в порядок загрязненную пляжную территорию в Анапе, уточнили в оперштабе Кубани. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250430/plyazhi-1801800794.html

краснодарский край

анапа

керченский пролив

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, анапа, керченский пролив