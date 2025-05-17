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В Приморье забросали яйцами памятник героям Великой Отечественной войны
В Приморье забросали яйцами памятник героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 17.05.2025
В Приморье забросали яйцами памятник героям Великой Отечественной войны
Неизвестные в Дальнереченске Приморского края забросали яйцами мемориальный комплекс дальнереченцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проводится... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:50:00+03:00
2025-05-17T14:50:00+03:00
2025-05-17T14:50:00+03:00
происшествия
дальнереченск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Неизвестные в Дальнереченске Приморского края забросали яйцами мемориальный комплекс дальнереченцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проводится проверка, сообщает региональная прокуратура. "Установлено, что 17 мая 2025 года в Дальнереченске мемориальный комплекс — памятник дальнереченцам, погибшим в Великой Отечественной войне, осквернили, забросав яйцами", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки и установление причастных к осквернению.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дальнереченск, приморский край
Происшествия, Дальнереченск, Приморский край
В Приморье забросали яйцами памятник героям Великой Отечественной войны
Неизвестные в Приморье забросали яйцами памятник погибшим в Отечественной войне