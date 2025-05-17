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В Приморье забросали яйцами памятник героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 17.05.2025
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14:50 17.05.2025
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В Приморье забросали яйцами памятник героям Великой Отечественной войны
В Приморье забросали яйцами памятник героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 17.05.2025
В Приморье забросали яйцами памятник героям Великой Отечественной войны
Неизвестные в Дальнереченске Приморского края забросали яйцами мемориальный комплекс дальнереченцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проводится... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:50:00+03:00
2025-05-17T14:50:00+03:00
происшествия
дальнереченск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Неизвестные в Дальнереченске Приморского края забросали яйцами мемориальный комплекс дальнереченцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проводится проверка, сообщает региональная прокуратура. "Установлено, что 17 мая 2025 года в Дальнереченске мемориальный комплекс — памятник дальнереченцам, погибшим в Великой Отечественной войне, осквернили, забросав яйцами", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки и установление причастных к осквернению.
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происшествия, дальнереченск, приморский край
Происшествия, Дальнереченск, Приморский край
В Приморье забросали яйцами памятник героям Великой Отечественной войны

Неизвестные в Приморье забросали яйцами памятник погибшим в Отечественной войне

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПрокуратура Приморского края
Прокуратура Приморского края - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Прокуратура Приморского края. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Неизвестные в Дальнереченске Приморского края забросали яйцами мемориальный комплекс дальнереченцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проводится проверка, сообщает региональная прокуратура.
«
"Установлено, что 17 мая 2025 года в Дальнереченске мемориальный комплекс — памятник дальнереченцам, погибшим в Великой Отечественной войне, осквернили, забросав яйцами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки и установление причастных к осквернению.
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ПроисшествияДальнереченскПриморский край
 
 
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