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В Приморье забросали яйцами памятник героям Великой Отечественной войны

В Приморье забросали яйцами памятник героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 17.05.2025

В Приморье забросали яйцами памятник героям Великой Отечественной войны

Неизвестные в Дальнереченске Приморского края забросали яйцами мемориальный комплекс дальнереченцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проводится... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:50:00+03:00

2025-05-17T14:50:00+03:00

2025-05-17T14:50:00+03:00

происшествия

дальнереченск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Неизвестные в Дальнереченске Приморского края забросали яйцами мемориальный комплекс дальнереченцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проводится проверка, сообщает региональная прокуратура. "Установлено, что 17 мая 2025 года в Дальнереченске мемориальный комплекс — памятник дальнереченцам, погибшим в Великой Отечественной войне, осквернили, забросав яйцами", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки и установление причастных к осквернению.

https://ria.ru/20241028/svo-1980467787.html

дальнереченск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дальнереченск, приморский край