В многофункциональном торговом центре в Щербинке завершен монолит
Монолитные работы завершены в многофункциональном торговом центре в Щербинке
© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиминистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Монолитные работы при строительстве многофункционального торгового центра "Алхимово" в московской Щербинке завершены, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"При планировании жилых кварталов особое внимание уделяется сбалансированной застройке для создания комфортной городской среды. В многофункциональном центре в составе ЖК "Алхимово" появится свыше 4,3 тысячи квадратных метров торговых площадей и более 1,1 тысячи квадратных метров помещений общественного питания", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Центр возводится на улице Уточкина, 11, рядом со станцией "Силикатная" МЦД-2. Девелопером выступает группа "Самолет".
Министр отметил, что на втором этаже в теплое время года будет доступна открытая терраса с верандами и зонами отдыха.
В самом здании разместятся универсальные помещения для аренды. Там также появятся точки общепита, супермаркеты, выставочные пространства мебельных магазинов, фитнес-клуб и офисы. Участки рядом с центром будут благоустроены.
В квартале "Алхимово" же введены в эксплуатацию 17 жилых домов, построены детский сад на 275 мест и школа на 1200 мест.
"При планировании жилых кварталов особое внимание уделяется сбалансированной застройке для создания комфортной городской среды. В многофункциональном центре в составе ЖК "Алхимово" появится свыше 4,3 тысячи квадратных метров торговых площадей и более 1,1 тысячи квадратных метров помещений общественного питания", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Центр возводится на улице Уточкина, 11, рядом со станцией "Силикатная" МЦД-2. Девелопером выступает группа "Самолет".
Министр отметил, что на втором этаже в теплое время года будет доступна открытая терраса с верандами и зонами отдыха.
В самом здании разместятся универсальные помещения для аренды. Там также появятся точки общепита, супермаркеты, выставочные пространства мебельных магазинов, фитнес-клуб и офисы. Участки рядом с центром будут благоустроены.
В квартале "Алхимово" же введены в эксплуатацию 17 жилых домов, построены детский сад на 275 мест и школа на 1200 мест.