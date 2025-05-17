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В многофункциональном торговом центре в Щербинке завершен монолит - РИА Новости, 17.05.2025
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10:55 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/ovchinskiy-2017518160.html
В многофункциональном торговом центре в Щербинке завершен монолит
В многофункциональном торговом центре в Щербинке завершен монолит - РИА Новости, 17.05.2025
В многофункциональном торговом центре в Щербинке завершен монолит
Монолитные работы при строительстве многофункционального торгового центра "Алхимово" в московской Щербинке завершены, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T10:55:00+03:00
2025-05-17T10:55:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Монолитные работы при строительстве многофункционального торгового центра "Алхимово" в московской Щербинке завершены, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."При планировании жилых кварталов особое внимание уделяется сбалансированной застройке для создания комфортной городской среды. В многофункциональном центре в составе ЖК "Алхимово" появится свыше 4,3 тысячи квадратных метров торговых площадей и более 1,1 тысячи квадратных метров помещений общественного питания", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики. Центр возводится на улице Уточкина, 11, рядом со станцией "Силикатная" МЦД-2. Девелопером выступает группа "Самолет".Министр отметил, что на втором этаже в теплое время года будет доступна открытая терраса с верандами и зонами отдыха.В самом здании разместятся универсальные помещения для аренды. Там также появятся точки общепита, супермаркеты, выставочные пространства мебельных магазинов, фитнес-клуб и офисы. Участки рядом с центром будут благоустроены.В квартале "Алхимово" же введены в эксплуатацию 17 жилых домов, построены детский сад на 275 мест и школа на 1200 мест.
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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В многофункциональном торговом центре в Щербинке завершен монолит

Монолитные работы завершены в многофункциональном торговом центре в Щербинке

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиминистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Монолитные работы при строительстве многофункционального торгового центра "Алхимово" в московской Щербинке завершены, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"При планировании жилых кварталов особое внимание уделяется сбалансированной застройке для создания комфортной городской среды. В многофункциональном центре в составе ЖК "Алхимово" появится свыше 4,3 тысячи квадратных метров торговых площадей и более 1,1 тысячи квадратных метров помещений общественного питания", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Центр возводится на улице Уточкина, 11, рядом со станцией "Силикатная" МЦД-2. Девелопером выступает группа "Самолет".

Министр отметил, что на втором этаже в теплое время года будет доступна открытая терраса с верандами и зонами отдыха.

В самом здании разместятся универсальные помещения для аренды. Там также появятся точки общепита, супермаркеты, выставочные пространства мебельных магазинов, фитнес-клуб и офисы. Участки рядом с центром будут благоустроены.

В квартале "Алхимово" же введены в эксплуатацию 17 жилых домов, построены детский сад на 275 мест и школа на 1200 мест.
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