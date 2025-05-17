В многофункциональном торговом центре в Щербинке завершен монолит

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Монолитные работы при строительстве многофункционального торгового центра "Алхимово" в московской Щербинке завершены, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



"При планировании жилых кварталов особое внимание уделяется сбалансированной застройке для создания комфортной городской среды. В многофункциональном центре в составе ЖК "Алхимово" появится свыше 4,3 тысячи квадратных метров торговых площадей и более 1,1 тысячи квадратных метров помещений общественного питания", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.



Центр возводится на улице Уточкина, 11, рядом со станцией "Силикатная" МЦД-2. Девелопером выступает группа "Самолет".



Министр отметил, что на втором этаже в теплое время года будет доступна открытая терраса с верандами и зонами отдыха.



В самом здании разместятся универсальные помещения для аренды. Там также появятся точки общепита, супермаркеты, выставочные пространства мебельных магазинов, фитнес-клуб и офисы. Участки рядом с центром будут благоустроены.



В квартале "Алхимово" же введены в эксплуатацию 17 жилых домов, построены детский сад на 275 мест и школа на 1200 мест.