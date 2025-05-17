https://ria.ru/20250517/opasnost-2017619623.html
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 17.05.2025
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения беспилотных летательных аппаратов, сообщается в РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T21:09:00+03:00
2025-05-17T21:09:00+03:00
2025-05-17T21:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 17 мая - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения беспилотных летательных аппаратов, сообщается в приложении МЧС России."Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Сигнал о беспилотной опасности в Краснодарском крае поступил в 20.57.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
МЧС сообщило о беспилотной опасности на всей территории Краснодарского края