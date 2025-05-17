https://ria.ru/20250517/opasnost-2017619623.html

В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 17.05.2025

В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на всей территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения беспилотных летательных аппаратов, сообщается в РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T21:09:00+03:00

2025-05-17T21:09:00+03:00

2025-05-17T21:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

вооруженные силы украины

россия

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СОЧИ, 17 мая - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения беспилотных летательных аппаратов, сообщается в приложении МЧС России."Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Сигнал о беспилотной опасности в Краснодарском крае поступил в 20.57.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

краснодарский край

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины, россия