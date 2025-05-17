https://ria.ru/20250517/olimpiada-2017611313.html

Российские школьники победили на международной олимпиаде по биологии

Российские школьники победили на международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 17.05.2025

Российские школьники победили на международной олимпиаде по биологии

Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на международной олимпиаде по биологии, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T20:01:00+03:00

2025-05-17T20:01:00+03:00

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общество

россия

дмитрий чернышенко

сергей кравцов

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на международной олимпиаде по биологии, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили участников состязания. "Российские школьники снова доказали, что они лучшие среди лучших – в этот раз по биологии. Мы гордимся и от всей души радуемся тому, что все участники сборной завоевали золото! Это результат синергии упорства и труда учеников, вклада учителей и поддержки родителей", - сказал вице-премьер, его слова приводятся в релизе. Кравцов, в свою очередь, отметил, что биология - одна из ключевых наук, и подобные соревнования помогают выявить и поддержать одаренных ребят. "Участие в олимпиаде — это не только проверка знаний, но и возможность завязать дружеские и профессиональные контакты с единомышленниками со всего мира", - добавил министр. Состязание проходило с 10 по 17 мая на федеральной территории "Сириус" и объединило 75 ребят из 15 стран. Олимпиада проводилась на русском и английском языках с возможностью перевода заданий на родные языки участников. Школьники от 14 до 18 лет в составе команд до шести человек прошли три тура: теоретический, практический и проектный, продемонстрировав не только глубокие знания биологии, но и навыки командной работы.

https://ria.ru/20240922/astronomiya-1974095144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дмитрий чернышенко, сергей кравцов