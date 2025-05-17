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Российские школьники победили на международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 17.05.2025
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20:01 17.05.2025 (обновлено: 20:14 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/olimpiada-2017611313.html
Российские школьники победили на международной олимпиаде по биологии
Российские школьники победили на международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 17.05.2025
Российские школьники победили на международной олимпиаде по биологии
Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на международной олимпиаде по биологии, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:01:00+03:00
2025-05-17T20:14:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на международной олимпиаде по биологии, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили участников состязания. "Российские школьники снова доказали, что они лучшие среди лучших – в этот раз по биологии. Мы гордимся и от всей души радуемся тому, что все участники сборной завоевали золото! Это результат синергии упорства и труда учеников, вклада учителей и поддержки родителей", - сказал вице-премьер, его слова приводятся в релизе. Кравцов, в свою очередь, отметил, что биология - одна из ключевых наук, и подобные соревнования помогают выявить и поддержать одаренных ребят. "Участие в олимпиаде — это не только проверка знаний, но и возможность завязать дружеские и профессиональные контакты с единомышленниками со всего мира", - добавил министр. Состязание проходило с 10 по 17 мая на федеральной территории "Сириус" и объединило 75 ребят из 15 стран. Олимпиада проводилась на русском и английском языках с возможностью перевода заданий на родные языки участников. Школьники от 14 до 18 лет в составе команд до шести человек прошли три тура: теоретический, практический и проектный, продемонстрировав не только глубокие знания биологии, но и навыки командной работы.
https://ria.ru/20240922/astronomiya-1974095144.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, сергей кравцов
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов
Российские школьники победили на международной олимпиаде по биологии

Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на олимпиаде по биологии

© Фото : Варвара Слива / Медиадом "Сириус"Российские школьники на OIBO-2025 в Сириусе
Российские школьники на OIBO-2025 в Сириусе - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Варвара Слива / Медиадом "Сириус"
Российские школьники на OIBO-2025 в Сириусе
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на международной олимпиаде по биологии, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили участников состязания.
Российские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Российские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде
22 сентября 2024, 13:41
"Российские школьники снова доказали, что они лучшие среди лучших – в этот раз по биологии. Мы гордимся и от всей души радуемся тому, что все участники сборной завоевали золото! Это результат синергии упорства и труда учеников, вклада учителей и поддержки родителей", - сказал вице-премьер, его слова приводятся в релизе.
Кравцов, в свою очередь, отметил, что биология - одна из ключевых наук, и подобные соревнования помогают выявить и поддержать одаренных ребят.
"Участие в олимпиаде — это не только проверка знаний, но и возможность завязать дружеские и профессиональные контакты с единомышленниками со всего мира", - добавил министр.
Состязание проходило с 10 по 17 мая на федеральной территории "Сириус" и объединило 75 ребят из 15 стран.
Олимпиада проводилась на русском и английском языках с возможностью перевода заданий на родные языки участников. Школьники от 14 до 18 лет в составе команд до шести человек прошли три тура: теоретический, практический и проектный, продемонстрировав не только глубокие знания биологии, но и навыки командной работы.
Медали для победителей Международной Менделеевской олимпиады по химии - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Российские школьники выиграли золото на Менделеевской олимпиаде
12 мая, 19:16
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоСергей Кравцов
 
 
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