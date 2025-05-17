https://ria.ru/20250517/olimpiada-2017611313.html
Российские школьники победили на международной олимпиаде по биологии
Российские школьники победили на международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 17.05.2025
Российские школьники победили на международной олимпиаде по биологии
Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на международной олимпиаде по биологии, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:01:00+03:00
2025-05-17T20:01:00+03:00
2025-05-17T20:14:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на международной олимпиаде по биологии, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили участников состязания. "Российские школьники снова доказали, что они лучшие среди лучших – в этот раз по биологии. Мы гордимся и от всей души радуемся тому, что все участники сборной завоевали золото! Это результат синергии упорства и труда учеников, вклада учителей и поддержки родителей", - сказал вице-премьер, его слова приводятся в релизе. Кравцов, в свою очередь, отметил, что биология - одна из ключевых наук, и подобные соревнования помогают выявить и поддержать одаренных ребят. "Участие в олимпиаде — это не только проверка знаний, но и возможность завязать дружеские и профессиональные контакты с единомышленниками со всего мира", - добавил министр. Состязание проходило с 10 по 17 мая на федеральной территории "Сириус" и объединило 75 ребят из 15 стран. Олимпиада проводилась на русском и английском языках с возможностью перевода заданий на родные языки участников. Школьники от 14 до 18 лет в составе команд до шести человек прошли три тура: теоретический, практический и проектный, продемонстрировав не только глубокие знания биологии, но и навыки командной работы.
https://ria.ru/20240922/astronomiya-1974095144.html
https://ria.ru/20250512/olimpiada-2016566562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко, сергей кравцов
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов
Российские школьники победили на международной олимпиаде по биологии
Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на олимпиаде по биологии
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на международной олимпиаде по биологии, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Чернышенко
и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
поздравили участников состязания.
"Российские школьники снова доказали, что они лучшие среди лучших – в этот раз по биологии. Мы гордимся и от всей души радуемся тому, что все участники сборной завоевали золото! Это результат синергии упорства и труда учеников, вклада учителей и поддержки родителей", - сказал вице-премьер, его слова приводятся в релизе.
Кравцов, в свою очередь, отметил, что биология - одна из ключевых наук, и подобные соревнования помогают выявить и поддержать одаренных ребят.
"Участие в олимпиаде — это не только проверка знаний, но и возможность завязать дружеские и профессиональные контакты с единомышленниками со всего мира", - добавил министр.
Состязание проходило с 10 по 17 мая на федеральной территории "Сириус" и объединило 75 ребят из 15 стран.
Олимпиада проводилась на русском и английском языках с возможностью перевода заданий на родные языки участников. Школьники от 14 до 18 лет в составе команд до шести человек прошли три тура: теоретический, практический и проектный, продемонстрировав не только глубокие знания биологии, но и навыки командной работы.