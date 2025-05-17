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На бывшем полигоне НКВД в Бутово состоится молебен памяти жертв репрессий - РИА Новости, 17.05.2025
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Религия
 
09:31 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/nkvd-2017536785.html
На бывшем полигоне НКВД в Бутово состоится молебен памяти жертв репрессий
На бывшем полигоне НКВД в Бутово состоится молебен памяти жертв репрессий - РИА Новости, 17.05.2025
На бывшем полигоне НКВД в Бутово состоится молебен памяти жертв репрессий
На бывшем полигоне НКВД в подмосковном Бутово в субботу помолятся о святых, расстрелянных там во времена репрессий 1937-38 годов, сообщил РИА Новости штатный... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T09:31:00+03:00
2025-05-17T09:31:00+03:00
религия
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русская православная церковь
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На бывшем полигоне НКВД в подмосковном Бутово в субботу помолятся о святых, расстрелянных там во времена репрессий 1937-38 годов, сообщил РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех. В субботу в Русской православной церкви вспоминают собор новомучеников, в Бутово пострадавших. С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 20 762 человека – в основном жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений. Территория братской могилы площадью около 6 гектаров была передана Церкви в 1995 году, там возведены несколько храмов. В 2001 году правительство Московской области объявило Бутовский полигон памятником истории. Собор Бутовских новомучеников внесен в месяцеслов Русской православной церкви по благословению патриарха Алексия II в 2003 году. Имена всех расстрелянных в Бутово зачитываются вслух на акции "Голос памяти", которая проходит 30 октября - в День памяти жертв политических репрессий. "Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий к коломенский Павел (Пономарев) совершит литургию под открытым небом. Ее служат среди рвов, где были погребены расстрелянные. После, примерно в 11.30-11.45 на рвах у деревянного храма отслужат молебен бутовским новомученникам: 332 человека из расстрелянных в Бутово были канонизированы Русской православной церковью. Все жалеющие могут почтить память убитых", - сказал отец Артемий. Он напомнил, что из почти 21 тысячи расстрелянных на полигоне только около шести тысяч не были позже реабилитированы. "Еще в советское время решением Верховного совета были реабилитированы репрессированные по политическим статьям, кому выносила смертный приговор "тройка" НКВД. Большинство из расстрелянных в Бутово тоже были приговорены "тройками" - то есть фактически без суда, никакого состязательного правосудия не было. Более того, была страшная спешка и по многим делам документы - протоколы допросов и другие бумаги "следствия" оформляли уже после расстрелов. Сотрудников не хватало, в "тройки" привлекали пожарных, делопроизводителей, сотрудников ЖЭКа. Поэтому в документах много ошибок", - пояснил священник. По его словам, на примере бутовского полигона также видно, как часто исполнители в НКВД пытались перевыполнить спущенный сверху план по борьбе с контрреволюционными элементами и шпионами и расстреливали людей больше, чем ожидало начальство НКВД. "Чтобы повысить статистику, на "политические" статьи перевели несколько тысяч осужденных по другим статьям. Например, есть дело тринадцатилетнего Миши Шамонина, который сидел за то, что украл хлеб, ему по бумагам увеличили возраст, чтобы подвести под смертную казнь, приговорили по политической статье и расстреляли в Бутово", - отметил иерей. Священник добавил, что сейчас известно о четырех расстрельных местах в Подмосковье, где советские власти производили казни и захоронения, "но во времена сталинских репрессий такие же места для казни (исполнения смертных приговоров и захоронения) , судя по документам, должны были быть организованы при каждом областном центре". "Сейчас больше исследований, на мой взгляд, идет как раз по тем регионам, где не были проведены такие глубокие исторические исследования по репрессиям, как в Бутово", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240908/tsvetok-1971395934.html
https://ria.ru/20241101/kontsert-1981430979.html
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московская область (подмосковье), москва, русская православная церковь, россия
Религия, Московская область (Подмосковье), Москва, Русская православная церковь, Россия
На бывшем полигоне НКВД в Бутово состоится молебен памяти жертв репрессий

На бывшем полигоне НКВД в Бутово помолятся о расстрелянных во времена репрессий

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБогослужение в храме
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На бывшем полигоне НКВД в подмосковном Бутово в субботу помолятся о святых, расстрелянных там во времена репрессий 1937-38 годов, сообщил РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех.
В субботу в Русской православной церкви вспоминают собор новомучеников, в Бутово пострадавших. С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 20 762 человека – в основном жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений. Территория братской могилы площадью около 6 гектаров была передана Церкви в 1995 году, там возведены несколько храмов. В 2001 году правительство Московской области объявило Бутовский полигон памятником истории. Собор Бутовских новомучеников внесен в месяцеслов Русской православной церкви по благословению патриарха Алексия II в 2003 году. Имена всех расстрелянных в Бутово зачитываются вслух на акции "Голос памяти", которая проходит 30 октября - в День памяти жертв политических репрессий.
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"Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий к коломенский Павел (Пономарев) совершит литургию под открытым небом. Ее служат среди рвов, где были погребены расстрелянные. После, примерно в 11.30-11.45 на рвах у деревянного храма отслужат молебен бутовским новомученникам: 332 человека из расстрелянных в Бутово были канонизированы Русской православной церковью. Все жалеющие могут почтить память убитых", - сказал отец Артемий.
Он напомнил, что из почти 21 тысячи расстрелянных на полигоне только около шести тысяч не были позже реабилитированы. "Еще в советское время решением Верховного совета были реабилитированы репрессированные по политическим статьям, кому выносила смертный приговор "тройка" НКВД. Большинство из расстрелянных в Бутово тоже были приговорены "тройками" - то есть фактически без суда, никакого состязательного правосудия не было. Более того, была страшная спешка и по многим делам документы - протоколы допросов и другие бумаги "следствия" оформляли уже после расстрелов. Сотрудников не хватало, в "тройки" привлекали пожарных, делопроизводителей, сотрудников ЖЭКа. Поэтому в документах много ошибок", - пояснил священник.
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По его словам, на примере бутовского полигона также видно, как часто исполнители в НКВД пытались перевыполнить спущенный сверху план по борьбе с контрреволюционными элементами и шпионами и расстреливали людей больше, чем ожидало начальство НКВД. "Чтобы повысить статистику, на "политические" статьи перевели несколько тысяч осужденных по другим статьям. Например, есть дело тринадцатилетнего Миши Шамонина, который сидел за то, что украл хлеб, ему по бумагам увеличили возраст, чтобы подвести под смертную казнь, приговорили по политической статье и расстреляли в Бутово", - отметил иерей.
Священник добавил, что сейчас известно о четырех расстрельных местах в Подмосковье, где советские власти производили казни и захоронения, "но во времена сталинских репрессий такие же места для казни (исполнения смертных приговоров и захоронения) , судя по документам, должны были быть организованы при каждом областном центре".
"Сейчас больше исследований, на мой взгляд, идет как раз по тем регионам, где не были проведены такие глубокие исторические исследования по репрессиям, как в Бутово", - заключил собеседник агентства.
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