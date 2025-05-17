https://ria.ru/20250517/moskva-2017618764.html

В Весеннем велофестивале в Москве участвовали более 67 тысяч человек

В Весеннем велофестивале в Москве участвовали более 67 тысяч человек - РИА Новости, 17.05.2025

В Весеннем велофестивале в Москве участвовали более 67 тысяч человек

Более 67 тысяч велосипедистов участвовали в Весеннем велофестивале в Москве, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T20:59:00+03:00

2025-05-17T20:59:00+03:00

2025-05-17T20:59:00+03:00

общество

москва

садовое кольцо (москва)

россия

стас костюшкин

максим ликсутов

московский метрополитен

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 67 тысяч велосипедистов участвовали в Весеннем велофестивале в Москве, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. "На Весеннем велофестивале более 67 тысяч велосипедистов прокатились по свободному от автомобилей Садовому кольцу. Это новый рекорд по количеству участников. Велолюбители из разных городов России проехали маршрут длиной 15,6 километров, пересекли десять районов, 17 улиц и бульваров, четыре моста и 15 площадей", - говорится в сообщении. Отмечается, что те, кто не смог приехать лично, участвовали онлайн. Впервые велофестиваль прошел в онлайн-формате. Велосипедисты проехали по оцифрованной копии Садового кольца. Фестиваль приурочили к 90-летию Московского метрополитена. Дептранс поделился подробностями мероприятия: на фестивале проходили различные интерактивы, мастер-классы и квесты, также участники играли на спортивных площадках, делали снимки у арт-объектов и в фотозонах и слушали музыкальные коллективы проекта "Музыка в метро". В завершение фестиваля выступил Стас Костюшкин. "По поручению Мэра Москвы Сергея мы популяризируем велодвижение в столице. Обустраиваем велоинфраструктуру для комфорта и безопасности велосипедистов. Также ежегодно проводим велофестивали, чтобы показать, что велосипедисты - полноправные участники дорожного движения. Благодарим коллег из Госавтоинспекции, МЧС, ЖКХ, Росгвардии и полиции за помощь в организации Весеннего велофестиваля. Спасибо всем участникам, ждем вас снова на наших велозаездах", - рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

https://ria.ru/20250517/moskva-2017573381.html

москва

садовое кольцо (москва)

россия

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общество, москва, садовое кольцо (москва), россия, стас костюшкин, максим ликсутов , московский метрополитен, департамент транспорта г. москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)