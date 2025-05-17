https://ria.ru/20250517/moskva-2017576742.html

В Москве снизилось количество ДТП с участием велосипедистов

В Москве снизилось количество ДТП с участием велосипедистов - РИА Новости, 17.05.2025

В Москве снизилось количество ДТП с участием велосипедистов

Количество ДТП с участием велосипедистов в Москве снижается, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T16:16:00+03:00

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авто

москва

максим ликсутов

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Количество ДТП с участием велосипедистов в Москве снижается, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Велодвижение в Москве развивается. К счастью, снижается количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Но это, конечно, еще не повод "хлопать в ладоши". К сожалению, у нас в прошлом году было почти 590 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали велосипедисты. Это очень большое количество дорожно-транспортных происшествий", - рассказал Ликсутов на Весеннем велофестивале. Заммэра также призвал всех велосипедистов и водителей внимательно относиться друг к другу, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

https://ria.ru/20250517/moskva-2017573381.html

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авто, москва, максим ликсутов , общество