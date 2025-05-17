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В Москве снизилось количество ДТП с участием велосипедистов - РИА Новости, 17.05.2025
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16:16 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/moskva-2017576742.html
В Москве снизилось количество ДТП с участием велосипедистов
В Москве снизилось количество ДТП с участием велосипедистов - РИА Новости, 17.05.2025
В Москве снизилось количество ДТП с участием велосипедистов
Количество ДТП с участием велосипедистов в Москве снижается, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:16:00+03:00
2025-05-17T16:16:00+03:00
авто
москва
максим ликсутов
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Количество ДТП с участием велосипедистов в Москве снижается, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Велодвижение в Москве развивается. К счастью, снижается количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Но это, конечно, еще не повод "хлопать в ладоши". К сожалению, у нас в прошлом году было почти 590 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали велосипедисты. Это очень большое количество дорожно-транспортных происшествий", - рассказал Ликсутов на Весеннем велофестивале. Заммэра также призвал всех велосипедистов и водителей внимательно относиться друг к другу, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
https://ria.ru/20250517/moskva-2017573381.html
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авто, москва, максим ликсутов , общество
Авто, Москва, Максим Ликсутов , Общество
В Москве снизилось количество ДТП с участием велосипедистов

Заммэра Ликсутов: количество ДТП с участием велосипедистов в Москве снизилось

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Количество ДТП с участием велосипедистов в Москве снижается, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Велодвижение в Москве развивается. К счастью, снижается количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Но это, конечно, еще не повод "хлопать в ладоши". К сожалению, у нас в прошлом году было почти 590 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали велосипедисты. Это очень большое количество дорожно-транспортных происшествий", - рассказал Ликсутов на Весеннем велофестивале.
Заммэра также призвал всех велосипедистов и водителей внимательно относиться друг к другу, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Весенний велофестиваль в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Следующий велофестиваль в Москве запланирован на 5 июля
Вчера, 15:59
 
АвтоМоскваМаксим ЛиксутовОбщество
 
 
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