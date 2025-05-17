В Москве пройдет фестиваль "Лапки", посвященный заботе о питомцах
В Москве 24 и 25 мая пройдет фестиваль "Лапки", посвященный заботе о питомцах
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Собака
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
Собака. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Фестиваль "Лапки", посвященный заботе о питомцах, пройдет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В парке "Ходынское поле" 24 и 25 мая пройдет фестиваль "Лапки", посвященный заботе о питомцах. Он будет интересен всем, кто любит домашних животных и хочет узнать больше о своих четвероногих друзьях. Часть фестивальной программы будет проходить в пространствах городских проектов, в том числе в зонах "Города неравнодушных", "Мосволонтера" и "Молодежи Москвы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что гостей фестиваля ждет насыщенная программа: лекции и дискуссии, встречи с блогерами, выступления артистов и многое другое, для всех желающих будут работать тематические развлекательные зоны, а также специальные площадки городских проектов.
Кроме того, на площадке "Города неравнодушных" можно будет познакомиться с подопечными благотворительных фондов "Будь другом", "Помощь бездомным беспородным животным", "Собаки, которые любят", "Котодетки", а также столичного приюта "Зоорассвет".
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