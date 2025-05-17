https://ria.ru/20250517/moskva-2017551425.html

В Москве пройдет фестиваль "Лапки", посвященный заботе о питомцах

В Москве пройдет фестиваль "Лапки", посвященный заботе о питомцах - РИА Новости, 17.05.2025

В Москве пройдет фестиваль "Лапки", посвященный заботе о питомцах

Фестиваль "Лапки", посвященный заботе о питомцах, пройдет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T13:03:00+03:00

2025-05-17T13:03:00+03:00

2025-05-17T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Фестиваль "Лапки", посвященный заботе о питомцах, пройдет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В парке "Ходынское поле" 24 и 25 мая пройдет фестиваль "Лапки", посвященный заботе о питомцах. Он будет интересен всем, кто любит домашних животных и хочет узнать больше о своих четвероногих друзьях. Часть фестивальной программы будет проходить в пространствах городских проектов, в том числе в зонах "Города неравнодушных", "Мосволонтера" и "Молодежи Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что гостей фестиваля ждет насыщенная программа: лекции и дискуссии, встречи с блогерами, выступления артистов и многое другое, для всех желающих будут работать тематические развлекательные зоны, а также специальные площадки городских проектов. Кроме того, на площадке "Города неравнодушных" можно будет познакомиться с подопечными благотворительных фондов "Будь другом", "Помощь бездомным беспородным животным", "Собаки, которые любят", "Котодетки", а также столичного приюта "Зоорассвет".

https://ria.ru/20241112/moskva-1983222022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, мосволонтер