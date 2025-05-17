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Бирюков: благоустройство Волгоградского проспекта стартовало в Москве - РИА Новости, 17.05.2025
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12:46 17.05.2025 (обновлено: 12:47 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/moskva-2017548664.html
Бирюков: благоустройство Волгоградского проспекта стартовало в Москве
Бирюков: благоустройство Волгоградского проспекта стартовало в Москве - РИА Новости, 17.05.2025
Бирюков: благоустройство Волгоградского проспекта стартовало в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство Волгоградского проспекта и Марксисткой улицы, которые связывают центр и юго-восток столицы,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:46:00+03:00
2025-05-17T12:47:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство Волгоградского проспекта и Марксисткой улицы, которые связывают центр и юго-восток столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача - улучшить пешеходную и транспортную доступность важных городских объектов, расположенных в районе магистрали, обеспечить комфортное и безопасное передвижение пешеходов. Чтобы минимизировать неудобства от проводимых работ и не перекрывать полностью движение, мероприятия будут выполняться поэтапно, всю зону работ поделили на восемь участков", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии уберут в кабельную канализацию протяженностью более 19 километров, это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "В рамках проекта отремонтируем и расширим локально тротуары, площадь пешеходной зоны составит 105 тысяч квадратных метров. На проезжей части отремонтируем 111 тысяч "квадратов" асфальта. Запланированы работы по модернизации системы освещения - заменим более 1 тысячи опор наружного освещения, нерегулируемые пешеходные переходы оснастим контрастным освещением, чтобы сама "зебра" и человек на ней были заметнее для водителей в темное время суток", - добавил Бирюков. По его словам, на остановках общественного транспорта заменят 33 павильона, на крупных остановочных площадках дополнительно смонтируют пять информационных пилонов. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Вдоль магистрали планируется высадить деревья и обустроить свыше 409 тысяч квадратных метров газона.
https://ria.ru/20241024/moskva-1979728231.html
https://ria.ru/20250227/moskva-2001877985.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Бирюков: благоустройство Волгоградского проспекта стартовало в Москве

В Москве благоустраивают Волгоградский проспект и Марксистскую улицу

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыПроект благоустройства Волгоградского проспекта
Проект благоустройства Волгоградского проспекта - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Проект благоустройства Волгоградского проспекта
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство Волгоградского проспекта и Марксисткой улицы, которые связывают центр и юго-восток столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главная задача - улучшить пешеходную и транспортную доступность важных городских объектов, расположенных в районе магистрали, обеспечить комфортное и безопасное передвижение пешеходов. Чтобы минимизировать неудобства от проводимых работ и не перекрывать полностью движение, мероприятия будут выполняться поэтапно, всю зону работ поделили на восемь участков", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что воздушные линии уберут в кабельную канализацию протяженностью более 19 километров, это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"В рамках проекта отремонтируем и расширим локально тротуары, площадь пешеходной зоны составит 105 тысяч квадратных метров. На проезжей части отремонтируем 111 тысяч "квадратов" асфальта. Запланированы работы по модернизации системы освещения - заменим более 1 тысячи опор наружного освещения, нерегулируемые пешеходные переходы оснастим контрастным освещением, чтобы сама "зебра" и человек на ней были заметнее для водителей в темное время суток", - добавил Бирюков.
По его словам, на остановках общественного транспорта заменят 33 павильона, на крупных остановочных площадках дополнительно смонтируют пять информационных пилонов.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Вдоль магистрали планируется высадить деревья и обустроить свыше 409 тысяч квадратных метров газона.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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