https://ria.ru/20250517/moskva-2017548664.html

Бирюков: благоустройство Волгоградского проспекта стартовало в Москве

Бирюков: благоустройство Волгоградского проспекта стартовало в Москве - РИА Новости, 17.05.2025

Бирюков: благоустройство Волгоградского проспекта стартовало в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство Волгоградского проспекта и Марксисткой улицы, которые связывают центр и юго-восток столицы,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:46:00+03:00

2025-05-17T12:46:00+03:00

2025-05-17T12:47:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство Волгоградского проспекта и Марксисткой улицы, которые связывают центр и юго-восток столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача - улучшить пешеходную и транспортную доступность важных городских объектов, расположенных в районе магистрали, обеспечить комфортное и безопасное передвижение пешеходов. Чтобы минимизировать неудобства от проводимых работ и не перекрывать полностью движение, мероприятия будут выполняться поэтапно, всю зону работ поделили на восемь участков", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии уберут в кабельную канализацию протяженностью более 19 километров, это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "В рамках проекта отремонтируем и расширим локально тротуары, площадь пешеходной зоны составит 105 тысяч квадратных метров. На проезжей части отремонтируем 111 тысяч "квадратов" асфальта. Запланированы работы по модернизации системы освещения - заменим более 1 тысячи опор наружного освещения, нерегулируемые пешеходные переходы оснастим контрастным освещением, чтобы сама "зебра" и человек на ней были заметнее для водителей в темное время суток", - добавил Бирюков. По его словам, на остановках общественного транспорта заменят 33 павильона, на крупных остановочных площадках дополнительно смонтируют пять информационных пилонов. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Вдоль магистрали планируется высадить деревья и обустроить свыше 409 тысяч квадратных метров газона.

https://ria.ru/20241024/moskva-1979728231.html

https://ria.ru/20250227/moskva-2001877985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков