https://ria.ru/20250517/moskva-2017548664.html
Бирюков: благоустройство Волгоградского проспекта стартовало в Москве
Бирюков: благоустройство Волгоградского проспекта стартовало в Москве - РИА Новости, 17.05.2025
Бирюков: благоустройство Волгоградского проспекта стартовало в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство Волгоградского проспекта и Марксисткой улицы, которые связывают центр и юго-восток столицы,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:46:00+03:00
2025-05-17T12:46:00+03:00
2025-05-17T12:47:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017548975_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_78f90b386259ec39d798ea3ec7ce566d.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство Волгоградского проспекта и Марксисткой улицы, которые связывают центр и юго-восток столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача - улучшить пешеходную и транспортную доступность важных городских объектов, расположенных в районе магистрали, обеспечить комфортное и безопасное передвижение пешеходов. Чтобы минимизировать неудобства от проводимых работ и не перекрывать полностью движение, мероприятия будут выполняться поэтапно, всю зону работ поделили на восемь участков", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии уберут в кабельную канализацию протяженностью более 19 километров, это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "В рамках проекта отремонтируем и расширим локально тротуары, площадь пешеходной зоны составит 105 тысяч квадратных метров. На проезжей части отремонтируем 111 тысяч "квадратов" асфальта. Запланированы работы по модернизации системы освещения - заменим более 1 тысячи опор наружного освещения, нерегулируемые пешеходные переходы оснастим контрастным освещением, чтобы сама "зебра" и человек на ней были заметнее для водителей в темное время суток", - добавил Бирюков. По его словам, на остановках общественного транспорта заменят 33 павильона, на крупных остановочных площадках дополнительно смонтируют пять информационных пилонов. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Вдоль магистрали планируется высадить деревья и обустроить свыше 409 тысяч квадратных метров газона.
https://ria.ru/20241024/moskva-1979728231.html
https://ria.ru/20250227/moskva-2001877985.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017548975_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_42a65144b682b667f19758998bf05e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Бирюков: благоустройство Волгоградского проспекта стартовало в Москве
В Москве благоустраивают Волгоградский проспект и Марксистскую улицу
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство Волгоградского проспекта и Марксисткой улицы, которые связывают центр и юго-восток столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главная задача - улучшить пешеходную и транспортную доступность важных городских объектов, расположенных в районе магистрали, обеспечить комфортное и безопасное передвижение пешеходов. Чтобы минимизировать неудобства от проводимых работ и не перекрывать полностью движение, мероприятия будут выполняться поэтапно, всю зону работ поделили на восемь участков", - рассказал Бирюков
.
Заммэра подчеркнул, что воздушные линии уберут в кабельную канализацию протяженностью более 19 километров, это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"В рамках проекта отремонтируем и расширим локально тротуары, площадь пешеходной зоны составит 105 тысяч квадратных метров. На проезжей части отремонтируем 111 тысяч "квадратов" асфальта. Запланированы работы по модернизации системы освещения - заменим более 1 тысячи опор наружного освещения, нерегулируемые пешеходные переходы оснастим контрастным освещением, чтобы сама "зебра" и человек на ней были заметнее для водителей в темное время суток", - добавил Бирюков.
По его словам, на остановках общественного транспорта заменят 33 павильона, на крупных остановочных площадках дополнительно смонтируют пять информационных пилонов.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Вдоль магистрали планируется высадить деревья и обустроить свыше 409 тысяч квадратных метров газона.