https://ria.ru/20250517/moldaviya-2017582196.html

Памятники советским воинам в Молдавии могут уничтожить, заявили в "Победе"

Памятники советским воинам в Молдавии могут уничтожить, заявили в "Победе" - РИА Новости, 17.05.2025

Памятники советским воинам в Молдавии могут уничтожить, заявили в "Победе"

В Молдавии на протяжении последних нескольких лет готовят к уничтожению памятники советским воинам — героям Великой Отечественной войны, заявил лидер... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T16:58:00+03:00

2025-05-17T16:58:00+03:00

2025-05-17T17:54:00+03:00

в мире

молдавия

германия

кишинев

майя санду

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 17 мая — РИА Новости. В Молдавии на протяжении последних нескольких лет готовят к уничтожению памятники советским воинам — героям Великой Отечественной войны, заявил лидер национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "Пока что у нас нет сил, готовых пойти на снос памятников павшим воинам, но юридическая подготовка для этого ведется. Цель — подвести все к тому, что тот или иной памятник якобы не является историческим наследием, а представляет собой идеологическую конструкцию. В первую очередь это касается памятников в виде военной техники — танков, установленных на постаментах", — заявил он. По словам Петровича, в Молдавии существует единый реестр памятников, охраняемых государством, но в 2017 году власти приняли закон о режиме воинских памятников и захоронений. Согласно нему, воинские памятники и захоронения должны быть выведены из общего реестра и включены в отдельный специализированный список, за которым будет следить Министерство обороны Молдавии. "Работа над этим проектом велась вплоть до 2023 года, и Минобороны представило свой вариант нового реестра. Но более чудовищного документа я еще не видел. Из него просто исчезли около 800 памятников — они существуют на местности, но их нет в списке. В реестре путаница: воинские захоронения обозначены как памятные знаки, памятные знаки — как что-то другое. На сегодняшний день этот реестр так и не был утвержден", — отметил Петрович.За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство республики приняло решение отмечать 9 Мая как День Европы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне. По данным полиции, за последние два года в республике выписали более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в республике проводится политика беспамятства, направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.

https://ria.ru/20250516/moldavi-2017486270.html

https://ria.ru/20250515/vsb-2017140515.html

молдавия

германия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне