Памятники советским воинам в Молдавии могут уничтожить, заявили в "Победе"
Лидер "Победы" Петрович: советские памятники в Молдавии могут уничтожить
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 мая — РИА Новости. В Молдавии на протяжении последних нескольких лет готовят к уничтожению памятники советским воинам — героям Великой Отечественной войны, заявил лидер национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
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"Пока что у нас нет сил, готовых пойти на снос памятников павшим воинам, но юридическая подготовка для этого ведется. Цель — подвести все к тому, что тот или иной памятник якобы не является историческим наследием, а представляет собой идеологическую конструкцию. В первую очередь это касается памятников в виде военной техники — танков, установленных на постаментах", — заявил он.
По словам Петровича, в Молдавии существует единый реестр памятников, охраняемых государством, но в 2017 году власти приняли закон о режиме воинских памятников и захоронений. Согласно нему, воинские памятники и захоронения должны быть выведены из общего реестра и включены в отдельный специализированный список, за которым будет следить Министерство обороны Молдавии.
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"Работа над этим проектом велась вплоть до 2023 года, и Минобороны представило свой вариант нового реестра. Но более чудовищного документа я еще не видел. Из него просто исчезли около 800 памятников — они существуют на местности, но их нет в списке. В реестре путаница: воинские захоронения обозначены как памятные знаки, памятные знаки — как что-то другое. На сегодняшний день этот реестр так и не был утвержден", — отметил Петрович.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство республики приняло решение отмечать 9 Мая как День Европы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне. По данным полиции, за последние два года в республике выписали более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в республике проводится политика беспамятства, направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.