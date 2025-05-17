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Памятники советским воинам в Молдавии могут уничтожить, заявили в "Победе" - РИА Новости, 17.05.2025
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16:58 17.05.2025 (обновлено: 17:54 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/moldaviya-2017582196.html
Памятники советским воинам в Молдавии могут уничтожить, заявили в "Победе"
Памятники советским воинам в Молдавии могут уничтожить, заявили в "Победе" - РИА Новости, 17.05.2025
Памятники советским воинам в Молдавии могут уничтожить, заявили в "Победе"
В Молдавии на протяжении последних нескольких лет готовят к уничтожению памятники советским воинам — героям Великой Отечественной войны, заявил лидер... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:58:00+03:00
2025-05-17T17:54:00+03:00
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КИШИНЕВ, 17 мая — РИА Новости. В Молдавии на протяжении последних нескольких лет готовят к уничтожению памятники советским воинам — героям Великой Отечественной войны, заявил лидер национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "Пока что у нас нет сил, готовых пойти на снос памятников павшим воинам, но юридическая подготовка для этого ведется. Цель — подвести все к тому, что тот или иной памятник якобы не является историческим наследием, а представляет собой идеологическую конструкцию. В первую очередь это касается памятников в виде военной техники — танков, установленных на постаментах", — заявил он. По словам Петровича, в Молдавии существует единый реестр памятников, охраняемых государством, но в 2017 году власти приняли закон о режиме воинских памятников и захоронений. Согласно нему, воинские памятники и захоронения должны быть выведены из общего реестра и включены в отдельный специализированный список, за которым будет следить Министерство обороны Молдавии. &quot;Работа над этим проектом велась вплоть до 2023 года, и Минобороны представило свой вариант нового реестра. Но более чудовищного документа я еще не видел. Из него просто исчезли около 800 памятников — они существуют на местности, но их нет в списке. В реестре путаница: воинские захоронения обозначены как памятные знаки, памятные знаки — как что-то другое. На сегодняшний день этот реестр так и не был утвержден&quot;, — отметил Петрович.За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство республики приняло решение отмечать 9 Мая как День Европы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне. По данным полиции, за последние два года в республике выписали более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в республике проводится политика беспамятства, направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.
https://ria.ru/20250516/moldavi-2017486270.html
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в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Молдавия, Германия, Кишинев, Майя Санду, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Памятники советским воинам в Молдавии могут уничтожить, заявили в "Победе"

Лидер "Победы" Петрович: советские памятники в Молдавии могут уничтожить

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 мая — РИА Новости. В Молдавии на протяжении последних нескольких лет готовят к уничтожению памятники советским воинам — героям Великой Отечественной войны, заявил лидер национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
«
"Пока что у нас нет сил, готовых пойти на снос памятников павшим воинам, но юридическая подготовка для этого ведется. Цель — подвести все к тому, что тот или иной памятник якобы не является историческим наследием, а представляет собой идеологическую конструкцию. В первую очередь это касается памятников в виде военной техники — танков, установленных на постаментах", — заявил он.
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По словам Петровича, в Молдавии существует единый реестр памятников, охраняемых государством, но в 2017 году власти приняли закон о режиме воинских памятников и захоронений. Согласно нему, воинские памятники и захоронения должны быть выведены из общего реестра и включены в отдельный специализированный список, за которым будет следить Министерство обороны Молдавии.
«

"Работа над этим проектом велась вплоть до 2023 года, и Минобороны представило свой вариант нового реестра. Но более чудовищного документа я еще не видел. Из него просто исчезли около 800 памятников — они существуют на местности, но их нет в списке. В реестре путаница: воинские захоронения обозначены как памятные знаки, памятные знаки — как что-то другое. На сегодняшний день этот реестр так и не был утвержден", — отметил Петрович.

За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство республики приняло решение отмечать 9 Мая как День Европы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне. По данным полиции, за последние два года в республике выписали более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в республике проводится политика беспамятства, направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.
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В миреМолдавияГерманияКишиневМайя Санду80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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