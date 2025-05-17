https://ria.ru/20250517/mishustin-2017541429.html
Доноры смогут получить нагрудный знак "Доброволец России"
Доноры смогут получить нагрудный знак "Доброволец России" - РИА Новости, 17.05.2025
Доноры смогут получить нагрудный знак "Доброволец России"
Волонтёры, многократно сдававшие кровь, а также ставшие донорами костного мозга и стволовых клеток, смогут получить нагрудный знак "Доброволец России",... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T10:47:00+03:00
2025-05-17T10:47:00+03:00
2025-05-17T10:47:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
григорий гуров
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749513296_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_1097a321c976dbc5102591315483de56.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Волонтёры, многократно сдававшие кровь, а также ставшие донорами костного мозга и стволовых клеток, смогут получить нагрудный знак "Доброволец России", премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах награждения таким знаком, сообщили в пресс-службе кабмина. "Претенденты на награждение должны предоставить информацию о количестве донаций (процедур сдачи) крови за последние шесть лет или справку о факте и дате донаций костного мозга и стволовых клеток, а также копию сведений о своей добровольческой (волонтёрской) деятельности, описание которых размещено в электронной системе "Добро.РФ", - отметили в кабмине. Ранее руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров дал распоряжение создать экспертный совет по рассмотрению представлений о награждении кандидатов нагрудным знаком "Доброволец России".
https://ria.ru/20250420/donory-2012341576.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749513296_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_7b714fbbc5a909b202307b7c3af0851b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Григорий Гуров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Доноры смогут получить нагрудный знак "Доброволец России"
Мишустин подписал постановление о нагрудном знаке "Доброволец России"