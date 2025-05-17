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Доноры смогут получить нагрудный знак "Доброволец России" - РИА Новости, 17.05.2025
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10:47 17.05.2025
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Доноры смогут получить нагрудный знак "Доброволец России"
Доноры смогут получить нагрудный знак "Доброволец России" - РИА Новости, 17.05.2025
Доноры смогут получить нагрудный знак "Доброволец России"
Волонтёры, многократно сдававшие кровь, а также ставшие донорами костного мозга и стволовых клеток, смогут получить нагрудный знак "Доброволец России",... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T10:47:00+03:00
2025-05-17T10:47:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
григорий гуров
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Волонтёры, многократно сдававшие кровь, а также ставшие донорами костного мозга и стволовых клеток, смогут получить нагрудный знак "Доброволец России", премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах награждения таким знаком, сообщили в пресс-службе кабмина. "Претенденты на награждение должны предоставить информацию о количестве донаций (процедур сдачи) крови за последние шесть лет или справку о факте и дате донаций костного мозга и стволовых клеток, а также копию сведений о своей добровольческой (волонтёрской) деятельности, описание которых размещено в электронной системе "Добро.РФ", - отметили в кабмине. Ранее руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров дал распоряжение создать экспертный совет по рассмотрению представлений о награждении кандидатов нагрудным знаком "Доброволец России".
https://ria.ru/20250420/donory-2012341576.html
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общество, россия, михаил мишустин, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Григорий Гуров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Доноры смогут получить нагрудный знак "Доброволец России"

Мишустин подписал постановление о нагрудном знаке "Доброволец России"

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкДонор сдает кровь
Донор сдает кровь - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Донор сдает кровь. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Волонтёры, многократно сдававшие кровь, а также ставшие донорами костного мозга и стволовых клеток, смогут получить нагрудный знак "Доброволец России", премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах награждения таким знаком, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Претенденты на награждение должны предоставить информацию о количестве донаций (процедур сдачи) крови за последние шесть лет или справку о факте и дате донаций костного мозга и стволовых клеток, а также копию сведений о своей добровольческой (волонтёрской) деятельности, описание которых размещено в электронной системе "Добро.РФ", - отметили в кабмине.
Ранее руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров дал распоряжение создать экспертный совет по рассмотрению представлений о награждении кандидатов нагрудным знаком "Доброволец России".
Донорская кровь - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Донорами крови в 2025 году в России стали более 670 тысяч человек
20 апреля, 03:42
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинГригорий ГуровФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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