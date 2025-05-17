https://ria.ru/20250517/mishustin-2017541429.html

Доноры смогут получить нагрудный знак "Доброволец России"

Доноры смогут получить нагрудный знак "Доброволец России" - РИА Новости, 17.05.2025

Доноры смогут получить нагрудный знак "Доброволец России"

Волонтёры, многократно сдававшие кровь, а также ставшие донорами костного мозга и стволовых клеток, смогут получить нагрудный знак "Доброволец России",... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T10:47:00+03:00

2025-05-17T10:47:00+03:00

2025-05-17T10:47:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

григорий гуров

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Волонтёры, многократно сдававшие кровь, а также ставшие донорами костного мозга и стволовых клеток, смогут получить нагрудный знак "Доброволец России", премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах награждения таким знаком, сообщили в пресс-службе кабмина. "Претенденты на награждение должны предоставить информацию о количестве донаций (процедур сдачи) крови за последние шесть лет или справку о факте и дате донаций костного мозга и стволовых клеток, а также копию сведений о своей добровольческой (волонтёрской) деятельности, описание которых размещено в электронной системе "Добро.РФ", - отметили в кабмине. Ранее руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров дал распоряжение создать экспертный совет по рассмотрению представлений о награждении кандидатов нагрудным знаком "Доброволец России".

https://ria.ru/20250420/donory-2012341576.html

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общество, россия, михаил мишустин, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)