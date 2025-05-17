https://ria.ru/20250517/mironov-2017558414.html
Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России священнику
Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России священнику - РИА Новости, 17.05.2025
Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России священнику
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России иерею Сергию Вайде. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:38:00+03:00
2025-05-17T14:38:00+03:00
2025-05-17T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России иерею Сергию Вайде. Ранее СМИ сообщали, что священник, отец 11 детей Вайда погиб на херсонском направлении 7 мая, спасая раненого бойца. "Убежден, что отец Сергей заслуживает быть награжденным звездой Героя России", - сказал Миронов РИА Новости. Лидер СРЗП рассказал, что с самого начала СВО отец Сергий ушел на фронт добровольцем и погиб как воин, как патриот, как христианин, "отдав жизнь за други своя". "Он ушел в пасхальные дни, в дни победы сил света над смертью и разрушением. Дома у него осталась жена и 11 детей. И пусть ничто не заменит им отца, его подвиг будет в их судьбе путеводной звездой", - добавил политик.
https://ria.ru/20250510/pamyatnik-2016216030.html
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общество, сергей миронов, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Миронов, Россия
Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России священнику
Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России иерею Сергию Вайде