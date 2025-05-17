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Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России священнику - РИА Новости, 17.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/mironov-2017558414.html
Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России священнику
Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России священнику - РИА Новости, 17.05.2025
Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России священнику
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России иерею Сергию Вайде. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:38:00+03:00
2025-05-17T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
сергей миронов
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России иерею Сергию Вайде. Ранее СМИ сообщали, что священник, отец 11 детей Вайда погиб на херсонском направлении 7 мая, спасая раненого бойца. "Убежден, что отец Сергей заслуживает быть награжденным звездой Героя России", - сказал Миронов РИА Новости. Лидер СРЗП рассказал, что с самого начала СВО отец Сергий ушел на фронт добровольцем и погиб как воин, как патриот, как христианин, "отдав жизнь за други своя". "Он ушел в пасхальные дни, в дни победы сил света над смертью и разрушением. Дома у него осталась жена и 11 детей. И пусть ничто не заменит им отца, его подвиг будет в их судьбе путеводной звездой", - добавил политик.
https://ria.ru/20250510/pamyatnik-2016216030.html
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общество, сергей миронов, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Миронов, Россия
Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России священнику

Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России иерею Сергию Вайде

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России иерею Сергию Вайде.
Ранее СМИ сообщали, что священник, отец 11 детей Вайда погиб на херсонском направлении 7 мая, спасая раненого бойца.
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"Убежден, что отец Сергей заслуживает быть награжденным звездой Героя России", - сказал Миронов РИА Новости.
Лидер СРЗП рассказал, что с самого начала СВО отец Сергий ушел на фронт добровольцем и погиб как воин, как патриот, как христианин, "отдав жизнь за други своя".
"Он ушел в пасхальные дни, в дни победы сил света над смертью и разрушением. Дома у него осталась жена и 11 детей. И пусть ничто не заменит им отца, его подвиг будет в их судьбе путеводной звездой", - добавил политик.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей МироновРоссия
 
 
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