https://ria.ru/20250517/minoborony-2017525642.html

Минобороны рассказало об обучении бойцов управлению "Терминаторами"

Минобороны рассказало об обучении бойцов управлению "Терминаторами" - РИА Новости, 17.05.2025

Минобороны рассказало об обучении бойцов управлению "Терминаторами"

Военнослужащие группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач проходят обучение на боевых машинах поддержки танков БМПТ "Терминатор" на полигоне в... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T05:17:00+03:00

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2025-05-17T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач проходят обучение на боевых машинах поддержки танков БМПТ "Терминатор" на полигоне в зоне СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипажи боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор" группировки войск "Центр" продолжают оттачивать навыки на тыловых полигонах перед выполнением боевых задач на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что экипажи БМПТ "Терминатор" обучают новым тактическим приемам, проводят скоростное вождение, стрельбу прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций, в том числе и ночное время. В ходе практических действий изучается применение штатных средств аэрозольной маскировки, а также поддержание связи с командованием подразделения.

https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017525502.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)