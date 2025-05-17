Рейтинг@Mail.ru
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/minoborony-2017525384.html
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 17.05.2025
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике девяти бригад и одного полка ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской и Харьковской областей,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T05:13:00+03:00
2025-05-17T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сумская область
волчанск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_9f00c98727238f2608b52484dc545e43.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике девяти бригад и одного полка ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, противник потерял более 175 военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. "Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции. Подразделениями группировки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех бригад теробороны, штурмового полка ВСУ в районах Храповщины, Волфино, Владимировки, Бессаловки Сумской области, а также Березняков и Волчанска Харьковской области", - сказал Якимкин. "Потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, склады боеприпасов и горючего", - добавил он.
https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017524941.html
харьковская область
сумская область
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a9995fb5193d8953cc754714519d0ec5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, сумская область, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сумская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Минобороны: группировка "Север" уничтожила более 175 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике девяти бригад и одного полка ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, противник потерял более 175 военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции. Подразделениями группировки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех бригад теробороны, штурмового полка ВСУ в районах Храповщины, Волфино, Владимировки, Бессаловки Сумской области, а также Березняков и Волчанска Харьковской области", - сказал Якимкин.
"Потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, склады боеприпасов и горючего", - добавил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 60 боевиков ВСУ
Вчера, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСумская областьВолчанскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала