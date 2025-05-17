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Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 17.05.2025
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике девяти бригад и одного полка ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской и Харьковской областей,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T05:13:00+03:00
2025-05-17T05:13:00+03:00
2025-05-17T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сумская область
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике девяти бригад и одного полка ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, противник потерял более 175 военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. "Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции. Подразделениями группировки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех бригад теробороны, штурмового полка ВСУ в районах Храповщины, Волфино, Владимировки, Бессаловки Сумской области, а также Березняков и Волчанска Харьковской области", - сказал Якимкин. "Потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, склады боеприпасов и горючего", - добавил он.
https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017524941.html
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харьковская область, сумская область, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сумская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны: группировка "Север" уничтожила более 175 боевиков ВСУ