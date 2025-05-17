https://ria.ru/20250517/minoborony-2017525384.html

Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 17.05.2025

Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике девяти бригад и одного полка ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской и Харьковской областей,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T05:13:00+03:00

2025-05-17T05:13:00+03:00

2025-05-17T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

сумская область

волчанск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике девяти бригад и одного полка ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, противник потерял более 175 военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. "Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции. Подразделениями группировки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех бригад теробороны, штурмового полка ВСУ в районах Храповщины, Волфино, Владимировки, Бессаловки Сумской области, а также Березняков и Волчанска Харьковской области", - сказал Якимкин. "Потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, склады боеприпасов и горючего", - добавил он.

https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017524941.html

харьковская область

сумская область

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харьковская область, сумская область, волчанск, вооруженные силы украины