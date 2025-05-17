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Лавров отметил позитивную роль США в украинском урегулировании - РИА Новости, 17.05.2025
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15:53 17.05.2025 (обновлено: 16:19 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/mid-2017572675.html
Лавров отметил позитивную роль США в украинском урегулировании
Лавров отметил позитивную роль США в украинском урегулировании - РИА Новости, 17.05.2025
Лавров отметил позитивную роль США в украинском урегулировании
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил позитивную роль Вашингтона в том, что Киев принял предложение о возобновлении переговоров в Стамбуле, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:53:00+03:00
2025-05-17T16:19:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
киев
владимир путин
сергей лавров
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил позитивную роль Вашингтона в том, что Киев принял предложение о возобновлении переговоров в Стамбуле, сообщили в МИД РФ."Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров.", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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в мире, россия, вашингтон (штат), киев, владимир путин, сергей лавров, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Киев, Владимир Путин, Сергей Лавров, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Лавров отметил позитивную роль США в украинском урегулировании

МИД: Лавров отметил позитивную роль США в украинском урегулировании

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил позитивную роль Вашингтона в том, что Киев принял предложение о возобновлении переговоров в Стамбуле, сообщили в МИД РФ.
"Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров.", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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В миреРоссияВашингтон (штат)КиевВладимир ПутинСергей ЛавровПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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