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Лавров отметил позитивную роль США в украинском урегулировании

Лавров отметил позитивную роль США в украинском урегулировании - РИА Новости, 17.05.2025

Лавров отметил позитивную роль США в украинском урегулировании

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил позитивную роль Вашингтона в том, что Киев принял предложение о возобновлении переговоров в Стамбуле, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:53:00+03:00

2025-05-17T15:53:00+03:00

2025-05-17T16:19:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил позитивную роль Вашингтона в том, что Киев принял предложение о возобновлении переговоров в Стамбуле, сообщили в МИД РФ."Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров.", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20250517/peskov-2017545571.html

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в мире, россия, вашингтон (штат), киев, владимир путин, сергей лавров, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025