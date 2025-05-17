https://ria.ru/20250517/merts-2017528230.html

"Выражение беспомощности": Мерца подняли на смех из-за ультиматума России

"Выражение беспомощности": Мерца подняли на смех из-за ультиматума России - РИА Новости, 17.05.2025

"Выражение беспомощности": Мерца подняли на смех из-за ультиматума России

Ультиматум канцлера Германии Фридриха Мерца России по поводу прекращения огня на Украине является выражением беспомощности, такое мнение высказал швейцарский... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T06:58:00+03:00

2025-05-17T06:58:00+03:00

2025-05-17T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ультиматум канцлера Германии Фридриха Мерца России по поводу прекращения огня на Украине является выражением беспомощности, такое мнение высказал швейцарский историк Роланд Попп в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung."Прежде всего это выражение беспомощности. России вновь пригрозили санкциями. <…> Берлин должен признать, что в Москве больше не воспринимают всерьез подобные угрозы", — сказал он.По его словам, Мерц далеко зашел в своих угрозах в адрес России, начав разговор о возможных поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus."Теперь он поставил себя в трудное положение", — указал историк, отметив, что такие системы ни в коем случае не следует поставлять в другие страны, сохранив их для защиты самой Германии.На прошлой неделе Мерц пригрозил Москве санкциями в случае отказа от "перемирия", несмотря на то, что киевский режим нарушал все перемирия и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что языком ультиматумов с Россией разговаривать нельзя, это неприемлемо.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250515/sanktsii-2017233048.html

https://ria.ru/20250515/merts-2017208618.html

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