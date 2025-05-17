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На двух участках побережья Анапы обнаружили выбросы мазута - РИА Новости, 17.05.2025
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18:33 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/mazut-2017594621.html
На двух участках побережья Анапы обнаружили выбросы мазута
На двух участках побережья Анапы обнаружили выбросы мазута - РИА Новости, 17.05.2025
На двух участках побережья Анапы обнаружили выбросы мазута
Новые небольшие выбросы нефтепродуктов обнаружили на двух участках побережья между селом Витязево и станицей Благовещенской, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:33:00+03:00
2025-05-17T18:33:00+03:00
происшествия
жкх
краснодарский край
анапа
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СОЧИ, 17 мая - РИА Новости. Новые небольшие выбросы нефтепродуктов обнаружили на двух участках побережья между селом Витязево и станицей Благовещенской, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Новые мелкие выбросы мазута убрали на двух участках косы между селом Витязево и станицей Благовещенской", - говорится в сообщении. На других участках побережья, включая основные туристические пляжи Анапы, новые загрязнения не обнаружены, уточняют в оперштабе Кубани. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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краснодарский край
анапа
керченский пролив
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происшествия, жкх, краснодарский край, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, ЖКХ, Краснодарский край, Анапа, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На двух участках побережья Анапы обнаружили выбросы мазута

На Кубани сообщили о новых выбросах мазута на двух участках побережья Анапы

© Фото : Оперативный штаб — Краснодарский край/TelegramПовторный выброс нефтепродуктов на побережье Анапы
Повторный выброс нефтепродуктов на побережье Анапы - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Оперативный штаб — Краснодарский край/Telegram
Повторный выброс нефтепродуктов на побережье Анапы. Архивное фото
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СОЧИ, 17 мая - РИА Новости. Новые небольшие выбросы нефтепродуктов обнаружили на двух участках побережья между селом Витязево и станицей Благовещенской, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«
"Новые мелкие выбросы мазута убрали на двух участках косы между селом Витязево и станицей Благовещенской", - говорится в сообщении.
На других участках побережья, включая основные туристические пляжи Анапы, новые загрязнения не обнаружены, уточняют в оперштабе Кубани.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
Морское побережье около Анапы - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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ПроисшествияЖКХКраснодарский крайАнапаКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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