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На двух участках побережья Анапы обнаружили выбросы мазута
На двух участках побережья Анапы обнаружили выбросы мазута - РИА Новости, 17.05.2025
На двух участках побережья Анапы обнаружили выбросы мазута
Новые небольшие выбросы нефтепродуктов обнаружили на двух участках побережья между селом Витязево и станицей Благовещенской, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:33:00+03:00
2025-05-17T18:33:00+03:00
2025-05-17T18:33:00+03:00
происшествия
жкх
краснодарский край
анапа
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СОЧИ, 17 мая - РИА Новости. Новые небольшие выбросы нефтепродуктов обнаружили на двух участках побережья между селом Витязево и станицей Благовещенской, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Новые мелкие выбросы мазута убрали на двух участках косы между селом Витязево и станицей Благовещенской", - говорится в сообщении. На других участках побережья, включая основные туристические пляжи Анапы, новые загрязнения не обнаружены, уточняют в оперштабе Кубани. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250517/park-2017575047.html
краснодарский край
анапа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жкх, краснодарский край, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, ЖКХ, Краснодарский край, Анапа, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На двух участках побережья Анапы обнаружили выбросы мазута
На Кубани сообщили о новых выбросах мазута на двух участках побережья Анапы