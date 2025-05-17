https://ria.ru/20250517/mazut-2017594621.html

На двух участках побережья Анапы обнаружили выбросы мазута

На двух участках побережья Анапы обнаружили выбросы мазута - РИА Новости, 17.05.2025

На двух участках побережья Анапы обнаружили выбросы мазута

Новые небольшие выбросы нефтепродуктов обнаружили на двух участках побережья между селом Витязево и станицей Благовещенской, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:33:00+03:00

2025-05-17T18:33:00+03:00

2025-05-17T18:33:00+03:00

происшествия

жкх

краснодарский край

анапа

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СОЧИ, 17 мая - РИА Новости. Новые небольшие выбросы нефтепродуктов обнаружили на двух участках побережья между селом Витязево и станицей Благовещенской, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Новые мелкие выбросы мазута убрали на двух участках косы между селом Витязево и станицей Благовещенской", - говорится в сообщении. На других участках побережья, включая основные туристические пляжи Анапы, новые загрязнения не обнаружены, уточняют в оперштабе Кубани. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250517/park-2017575047.html

краснодарский край

анапа

керченский пролив

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, краснодарский край, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе