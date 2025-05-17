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В Турции рассказали, что вчера произошло между Эрдоганом и Макроном - РИА Новости, 17.05.2025
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13:51 17.05.2025 (обновлено: 15:09 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/makron-2017554284.html
В Турции рассказали, что вчера произошло между Эрдоганом и Макроном
В Турции рассказали, что вчера произошло между Эрдоганом и Макроном - РИА Новости, 17.05.2025
В Турции рассказали, что вчера произошло между Эрдоганом и Макроном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Европейского политического сообщества взял главу Франции Эммануэля Макрона за палец и не отпускал, на это... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T13:51:00+03:00
2025-05-17T15:09:00+03:00
в мире
франция
турция
эммануэль макрон
владимир зеленский
евросоюз
реджеп тайип эрдоган
албания
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Европейского политического сообщества взял главу Франции Эммануэля Макрона за палец и не отпускал, на это обратил внимание турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу в соцсети X."После того как Макрон положил свою руку на руку Эрдогана, президент Турции не отпустил палец французского лидера", — указал Хаскологлу.Эпизод с президентами попал на камеры во время встречи Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Макрон подошел к сидящему за столом Эрдогану и положил свою руку на руку турецкого лидера, завязалась беседа, содержание которой на записи не слышно.Эрдоган моментально убрал свою руку, но удерживал два пальца Макрона. Французский президент смог освободить от хватки Эрдогана один палец, но турецкий лидер удерживал еще как минимум десять секунд другой палец Макрона, улыбаясь и не вставая с места.Газета Yeni Şafak также написала, что глава Франции таким поступком пытался установить психологическое доминирование над турецким лидером.Накануне в Албании прошел саммит Европейского политического сообщества, где приняли участие различные европейские лидеры. В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова написало, что украинский политик, Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках этого мероприятия провели телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом.Концепция Европейского политсообщества принадлежит Макрону, о его создании объявили в мае 2022-го. В сообщество входят 27 государств — членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
https://ria.ru/20250517/ursula-2017547062.html
https://ria.ru/20250514/makron-2016860652.html
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РИА Новости
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Рукопожатие Эрдогана и Макрона
Рукопожатие Эрдогана и Макрона
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в мире, франция, турция, эммануэль макрон, владимир зеленский, евросоюз, реджеп тайип эрдоган, албания
В мире, Франция, Турция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Евросоюз, Реджеп Тайип Эрдоган, Албания
В Турции рассказали, что вчера произошло между Эрдоганом и Макроном

Журналист Хаскологлу обратил внимание на жест Эрдогана Макрону в Албании

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Европейского политического сообщества взял главу Франции Эммануэля Макрона за палец и не отпускал, на это обратил внимание турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу в соцсети X.
«
"После того как Макрон положил свою руку на руку Эрдогана, президент Турции не отпустил палец французского лидера", — указал Хаскологлу.
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Эпизод с президентами попал на камеры во время встречи Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Макрон подошел к сидящему за столом Эрдогану и положил свою руку на руку турецкого лидера, завязалась беседа, содержание которой на записи не слышно.
Эрдоган моментально убрал свою руку, но удерживал два пальца Макрона. Французский президент смог освободить от хватки Эрдогана один палец, но турецкий лидер удерживал еще как минимум десять секунд другой палец Макрона, улыбаясь и не вставая с места.
Газета Yeni Şafak также написала, что глава Франции таким поступком пытался установить психологическое доминирование над турецким лидером.
Накануне в Албании прошел саммит Европейского политического сообщества, где приняли участие различные европейские лидеры. В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова написало, что украинский политик, Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках этого мероприятия провели телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом.
Концепция Европейского политсообщества принадлежит Макрону, о его создании объявили в мае 2022-го. В сообщество входят 27 государств — членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
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В миреФранцияТурцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийЕвросоюзРеджеп Тайип ЭрдоганАлбания
 
 
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