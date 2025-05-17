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В Лондоне задержали второго подозреваемого в поджоге дома Стармера - РИА Новости, 17.05.2025
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20:52 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/london-2017617038.html
В Лондоне задержали второго подозреваемого в поджоге дома Стармера
В Лондоне задержали второго подозреваемого в поджоге дома Стармера - РИА Новости, 17.05.2025
В Лондоне задержали второго подозреваемого в поджоге дома Стармера
Полиция Лондона сообщила о задержании второго мужчины, подозреваемого в поджоге дома британского премьер-министра Кира Стармера. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:52:00+03:00
2025-05-17T20:52:00+03:00
в мире
коммерческая недвижимость
лондон
украина
кир стармер
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании второго мужчины, подозреваемого в поджоге дома британского премьер-министра Кира Стармера. Пожар в доме британского премьера произошел в понедельник. В результате была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду. "Мужчина в возрасте 26 лет был задержан в лондонском аэропорту Лутон... в субботу 17 мая по подозрению в сговоре с целью совершения поджога с намерением поставить под угрозу жизнь человека... Задержание связано с тремя инцидентами: возгоранием автомобиля... 8 мая, пожаром у входа в здание... 11 мая и пожаром в жилом доме... 12 мая. Все инциденты имеют связь с известной публичной фигурой", - говорится в заявлении лондонской полицейской службы. Как отмечает полиция, подозреваемый был задержан сотрудниками антитеррористического подразделения, он доставлен в полицейский участок. Во вторник полиция Лондона задержала 21-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича, ему были предъявлены обвинения в поджоге дома британского премьера, также ему вменяются еще два поджога, которые связаны с недвижимостью Стармера.
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в мире, коммерческая недвижимость, лондон, украина, кир стармер
В мире, Коммерческая недвижимость, Лондон, Украина, Кир Стармер
В Лондоне задержали второго подозреваемого в поджоге дома Стармера

Полиция Лондона задержала второго подозреваемого в поджоге дома Стармера

© Fotolia / DutourdumondeЛондонская полиция
Лондонская полиция - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Fotolia / Dutourdumonde
Лондонская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании второго мужчины, подозреваемого в поджоге дома британского премьер-министра Кира Стармера.
Пожар в доме британского премьера произошел в понедельник. В результате была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду.
"Мужчина в возрасте 26 лет был задержан в лондонском аэропорту Лутон... в субботу 17 мая по подозрению в сговоре с целью совершения поджога с намерением поставить под угрозу жизнь человека... Задержание связано с тремя инцидентами: возгоранием автомобиля... 8 мая, пожаром у входа в здание... 11 мая и пожаром в жилом доме... 12 мая. Все инциденты имеют связь с известной публичной фигурой", - говорится в заявлении лондонской полицейской службы.
Как отмечает полиция, подозреваемый был задержан сотрудниками антитеррористического подразделения, он доставлен в полицейский участок.
Во вторник полиция Лондона задержала 21-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича, ему были предъявлены обвинения в поджоге дома британского премьера, также ему вменяются еще два поджога, которые связаны с недвижимостью Стармера.
Сотрудники правоохранительных органов возле дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Лондоне расследуют обстоятельства возгорания в доме Стармера
12 мая, 22:12
 
В миреКоммерческая недвижимостьЛондонУкраинаКир Стармер
 
 
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