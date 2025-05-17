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Ликсутов: промышленный комплекс в ЗАО готов более чем на 50% - РИА Новости, 17.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/liksutov-2017544462.html
Ликсутов: промышленный комплекс в ЗАО готов более чем на 50%
Ликсутов: промышленный комплекс в ЗАО готов более чем на 50% - РИА Новости, 17.05.2025
Ликсутов: промышленный комплекс в ЗАО готов более чем на 50%
Строительная готовность промышленного комплекса по выпуску пищевой продукции на Рябиновой улице составляет более чем 50%, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:13:00+03:00
2025-05-17T12:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
сергей собянин
мосгосстройнадзор
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Строительная готовность промышленного комплекса по выпуску пищевой продукции на Рябиновой улице составляет более чем 50%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Сегодня Москва — один из крупнейших центров пищевой промышленности в России. По поручению Сергея Собянина город содействует развитию предприятий отрасли и предоставляет им все необходимые меры поддержки. Строительство современного пищевого производства в рамках масштабного инвестиционного проекта на западе Москвы позволит создать около 500 новых рабочих мест. На текущий момент готовность объекта составляет более 50%. В промышленном комплексе будут выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия, а также полуфабрикаты и готовые блюда", — отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Чтобы построить новое производство предприятие получило инвестиционный кредит с поддержкой Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства."При поддержке города инвестор привлек около 3 млрд рублей на реализацию масштабного инвестиционного проекта по созданию производственного комплекса пищевой промышленности. Площадь нового объекта составит более 12 тысяч квадратных метров. Закончить строительство промкомплекса планируется в конце 2025 года, ввести в эксплуатацию — в 2026-м", — отметил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.Новое производство строится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.Строительный цикл объекта пищевой промышленности проходит под контролем Мосгосстройнадзора на всех этапах.Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, строительство объекта началось весной прошлого года. За это время инспекторы провели четыре проверки.После запуска производства предприятие будет поставлять кулинарную и кондитерскую продукцию для одной из крупнейших сетей ресторанов."В настоящий момент завершено возведение монолита здания, на 50% выполнены работы по установке фасадов и остекления, ведется внутренняя отделка помещений, а также монтаж инженерных систем и оборудования", — рассказал технический директор компании "ТУАН" Александр Товарнов.В настоящий момент на территории Москвы реализуют примерно 100 МаИП, в рамках которых в разных районах мегаполиса построят промышленные предприятия и будет создано порядка 60 тысяч рабочих мест.
https://ria.ru/20250517/postavki-2017496432.html
https://ria.ru/20250516/liksutov-2017472708.html
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москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин, мосгосстройнадзор
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Мосгосстройнадзор
Ликсутов: промышленный комплекс в ЗАО готов более чем на 50%

Ликсутов: комплекс по выпуску пищевой продукции в ЗАО готов более чем на 50%

© Фото : пресс-служба ДИППКомплекс по выпуску пищевой продукции в ЗАО готов более чем на 50%
Комплекс по выпуску пищевой продукции в ЗАО готов более чем на 50% - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Строительная готовность промышленного комплекса по выпуску пищевой продукции на Рябиновой улице составляет более чем 50%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Сегодня Москва — один из крупнейших центров пищевой промышленности в России. По поручению Сергея Собянина город содействует развитию предприятий отрасли и предоставляет им все необходимые меры поддержки. Строительство современного пищевого производства в рамках масштабного инвестиционного проекта на западе Москвы позволит создать около 500 новых рабочих мест. На текущий момент готовность объекта составляет более 50%. В промышленном комплексе будут выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия, а также полуфабрикаты и готовые блюда", — отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
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Чтобы построить новое производство предприятие получило инвестиционный кредит с поддержкой Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
"При поддержке города инвестор привлек около 3 млрд рублей на реализацию масштабного инвестиционного проекта по созданию производственного комплекса пищевой промышленности. Площадь нового объекта составит более 12 тысяч квадратных метров. Закончить строительство промкомплекса планируется в конце 2025 года, ввести в эксплуатацию — в 2026-м", — отметил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Новое производство строится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
Строительный цикл объекта пищевой промышленности проходит под контролем Мосгосстройнадзора на всех этапах.
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Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, строительство объекта началось весной прошлого года. За это время инспекторы провели четыре проверки.
После запуска производства предприятие будет поставлять кулинарную и кондитерскую продукцию для одной из крупнейших сетей ресторанов.
"В настоящий момент завершено возведение монолита здания, на 50% выполнены работы по установке фасадов и остекления, ведется внутренняя отделка помещений, а также монтаж инженерных систем и оборудования", — рассказал технический директор компании "ТУАН" Александр Товарнов.
В настоящий момент на территории Москвы реализуют примерно 100 МаИП, в рамках которых в разных районах мегаполиса построят промышленные предприятия и будет создано порядка 60 тысяч рабочих мест.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовСергей СобянинМосгосстройнадзор
 
 
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