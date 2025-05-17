https://ria.ru/20250517/liksutov-2017544462.html

Ликсутов: промышленный комплекс в ЗАО готов более чем на 50%

Ликсутов: промышленный комплекс в ЗАО готов более чем на 50% - РИА Новости, 17.05.2025

Ликсутов: промышленный комплекс в ЗАО готов более чем на 50%

Строительная готовность промышленного комплекса по выпуску пищевой продукции на Рябиновой улице составляет более чем 50%, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:13:00+03:00

2025-05-17T12:13:00+03:00

2025-05-17T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

сергей собянин

мосгосстройнадзор

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Строительная готовность промышленного комплекса по выпуску пищевой продукции на Рябиновой улице составляет более чем 50%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Сегодня Москва — один из крупнейших центров пищевой промышленности в России. По поручению Сергея Собянина город содействует развитию предприятий отрасли и предоставляет им все необходимые меры поддержки. Строительство современного пищевого производства в рамках масштабного инвестиционного проекта на западе Москвы позволит создать около 500 новых рабочих мест. На текущий момент готовность объекта составляет более 50%. В промышленном комплексе будут выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия, а также полуфабрикаты и готовые блюда", — отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Чтобы построить новое производство предприятие получило инвестиционный кредит с поддержкой Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства."При поддержке города инвестор привлек около 3 млрд рублей на реализацию масштабного инвестиционного проекта по созданию производственного комплекса пищевой промышленности. Площадь нового объекта составит более 12 тысяч квадратных метров. Закончить строительство промкомплекса планируется в конце 2025 года, ввести в эксплуатацию — в 2026-м", — отметил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.Новое производство строится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.Строительный цикл объекта пищевой промышленности проходит под контролем Мосгосстройнадзора на всех этапах.Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, строительство объекта началось весной прошлого года. За это время инспекторы провели четыре проверки.После запуска производства предприятие будет поставлять кулинарную и кондитерскую продукцию для одной из крупнейших сетей ресторанов."В настоящий момент завершено возведение монолита здания, на 50% выполнены работы по установке фасадов и остекления, ведется внутренняя отделка помещений, а также монтаж инженерных систем и оборудования", — рассказал технический директор компании "ТУАН" Александр Товарнов.В настоящий момент на территории Москвы реализуют примерно 100 МаИП, в рамках которых в разных районах мегаполиса построят промышленные предприятия и будет создано порядка 60 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20250517/postavki-2017496432.html

https://ria.ru/20250516/liksutov-2017472708.html

https://ria.ru/20250515/proizvoditeli-2017069457.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин, мосгосстройнадзор