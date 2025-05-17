https://ria.ru/20250517/lavrov-2017572209.html

Лавров подтвердил готовность Москвы и дальше работать с США по Украине

Лавров подтвердил готовность Москвы и дальше работать с США по Украине - РИА Новости, 17.05.2025

Лавров подтвердил готовность Москвы и дальше работать с США по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России и дальше работать с США по украинскому урегулированию, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:50:00+03:00

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сергей лавров

владимир путин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России и дальше работать с США по украинскому урегулированию, сообщили в МИД РФ.Согласно сообщению на сайте министерства, телефонный разговор состоялся в субботу."Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров.", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

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сша, россия, москва, сергей лавров, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире