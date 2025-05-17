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Лавров подтвердил готовность Москвы и дальше работать с США по Украине - РИА Новости, 17.05.2025
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15:50 17.05.2025 (обновлено: 16:19 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/lavrov-2017572209.html
Лавров подтвердил готовность Москвы и дальше работать с США по Украине
Лавров подтвердил готовность Москвы и дальше работать с США по Украине - РИА Новости, 17.05.2025
Лавров подтвердил готовность Москвы и дальше работать с США по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России и дальше работать с США по украинскому урегулированию, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 17.05.2025
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2025-05-17T16:19:00+03:00
сша
россия
москва
сергей лавров
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России и дальше работать с США по украинскому урегулированию, сообщили в МИД РФ.Согласно сообщению на сайте министерства, телефонный разговор состоялся в субботу."Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров.", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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сша, россия, москва, сергей лавров, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
США, Россия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Лавров подтвердил готовность Москвы и дальше работать с США по Украине

МИД: Лавров подтвердил готовность России и дальше работать с США по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России и дальше работать с США по украинскому урегулированию, сообщили в МИД РФ.
Согласно сообщению на сайте министерства, телефонный разговор состоялся в субботу.
"Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров.", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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