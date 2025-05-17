https://ria.ru/20250517/lavrov-2017571240.html

Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Лавров провел телефонный разговор с Рубио - РИА Новости, 17.05.2025

Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в субботу телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:45:00+03:00

2025-05-17T15:45:00+03:00

2025-05-17T16:27:00+03:00

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

сша

марко рубио

политика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в субботу телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в МИД РФ."Телефонный разговор состоялся в субботу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250517/lavrov-2017575210.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша, марко рубио, политика