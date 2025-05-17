https://ria.ru/20250517/lavrov-2017571240.html
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Лавров провел телефонный разговор с Рубио - РИА Новости, 17.05.2025
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в субботу телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:45:00+03:00
2025-05-17T15:45:00+03:00
2025-05-17T16:27:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
сша
марко рубио
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в субботу телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в МИД РФ."Телефонный разговор состоялся в субботу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250517/lavrov-2017575210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, США, Марко Рубио, Политика
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
МИД России сообщил, что Лавров в субботу провел телефонный разговор с Рубио