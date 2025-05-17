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Лавров провел телефонный разговор с Рубио - РИА Новости, 17.05.2025
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15:45 17.05.2025 (обновлено: 16:27 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/lavrov-2017571240.html
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Лавров провел телефонный разговор с Рубио - РИА Новости, 17.05.2025
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в субботу телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 17.05.2025
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2025-05-17T16:27:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
сша
марко рубио
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в субботу телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в МИД РФ."Телефонный разговор состоялся в субботу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250517/lavrov-2017575210.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша, марко рубио, политика
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, США, Марко Рубио, Политика
Лавров провел телефонный разговор с Рубио

МИД России сообщил, что Лавров в субботу провел телефонный разговор с Рубио

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в субботу телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в МИД РФ.
«
"Телефонный разговор состоялся в субботу", - говорится в сообщении.
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Лавров и Рубио обсудили продолжение контактов России и США
Вчера, 16:06
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСШАМарко РубиоПолитика
 
 
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