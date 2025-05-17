https://ria.ru/20250517/krym-2017548814.html

Над Крымом сбили украинский беспилотник

Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.05.2025

Над Крымом сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО в 11.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:39:00+03:00

2025-05-17T12:39:00+03:00

2025-05-17T12:39:00+03:00

безопасность

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в 11.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Семнадцатого мая 2025 года в 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250517/pvo-2017547725.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)