https://ria.ru/20250517/krym-2017548814.html
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.05.2025
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО в 11.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:39:00+03:00
2025-05-17T12:39:00+03:00
2025-05-17T12:39:00+03:00
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в 11.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Семнадцатого мая 2025 года в 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250517/pvo-2017547725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом