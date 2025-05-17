https://ria.ru/20250517/kreml-2017544116.html
Кремль проинформирует, если Путин и Трамп проведут телефонный разговор
Кремль проинформирует, если Путин и Трамп проведут телефонный разговор - РИА Новости, 17.05.2025
Кремль проинформирует, если Путин и Трамп проведут телефонный разговор
Кремль проинформирует, если президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор, заявил... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:37:00+03:00
2025-05-17T11:37:00+03:00
2025-05-17T11:37:00+03:00
политика
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Кремль проинформирует, если президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если разговор президенты Путин и Трамп посчитают целесообразным провести, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017520257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Кремль проинформирует, если Путин и Трамп проведут телефонный разговор
Песков: Кремль проинформирует, если Путин и Трамп сочтут разговор целесообразным