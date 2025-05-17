https://ria.ru/20250517/kreml-2017544116.html

Кремль проинформирует, если Путин и Трамп проведут телефонный разговор

Кремль проинформирует, если Путин и Трамп проведут телефонный разговор - РИА Новости, 17.05.2025

Кремль проинформирует, если Путин и Трамп проведут телефонный разговор

Кремль проинформирует, если президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор, заявил... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T11:37:00+03:00

2025-05-17T11:37:00+03:00

2025-05-17T11:37:00+03:00

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Кремль проинформирует, если президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если разговор президенты Путин и Трамп посчитают целесообразным провести, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017520257.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков