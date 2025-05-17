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Российские корабли провели учения в Балтийском море - РИА Новости, 17.05.2025
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14:45 17.05.2025 (обновлено: 15:42 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/korabli-2017559333.html
Российские корабли провели учения в Балтийском море
Российские корабли провели учения в Балтийском море - РИА Новости, 17.05.2025
Российские корабли провели учения в Балтийском море
Корабли Балтийского флота провели тактическое учение по поиску и уничтожению подводных лодок, сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:45:00+03:00
2025-05-17T15:42:00+03:00
безопасность
балтийское море
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Корабли Балтийского флота провели тактическое учение по поиску и уничтожению подводных лодок, сообщили в пресс-службе флота. "Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) "Зеленодольск" и "Казанец" Балтийского флота в морских полигонах боевой подготовки в Балтийском море провели тактическое учение по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника с условным применением комплексов противолодочного вооружения", — указали там. Во время учения в заданном районе Балтийского моря малые противолодочные корабли осуществили совместный поиск подводных лодок, отработали приемы противолодочного маневрирования и слежения за субмаринами. После этого экипажи выполнили условные торпедные стрельбы, глубинные бомбометания и уничтожение надводных беспилотных катеров-камикадзе "противника". &quot;В процессе противолодочного учения до проведения торпедной атаки моряки отработали поиск, обнаружение и поддержание контакта с подводной лодкой во взаимодействии с противолодочными вертолетами КА-27 морской авиации Балтийского флота&quot;, — добавили в пресс-службе.Малые противолодочные корабли "Зеленодольск" и "Казанец" предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Они имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176 и АК-630, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.
https://ria.ru/20250516/belousov-2017377002.html
https://ria.ru/20240819/ucheniya-1966969231.html
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безопасность, балтийское море
Безопасность, Балтийское море
Российские корабли провели учения в Балтийском море

Российские корабли провели в Балтийском море учения по поиску подлодок

© РИА Новости / Игорь РуссакКорабли Балтийского флота
Корабли Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Корабли Балтийского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Корабли Балтийского флота провели тактическое учение по поиску и уничтожению подводных лодок, сообщили в пресс-службе флота.
«
"Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) "Зеленодольск" и "Казанец" Балтийского флота в морских полигонах боевой подготовки в Балтийском море провели тактическое учение по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника с условным применением комплексов противолодочного вооружения", — указали там.
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Во время учения в заданном районе Балтийского моря малые противолодочные корабли осуществили совместный поиск подводных лодок, отработали приемы противолодочного маневрирования и слежения за субмаринами. После этого экипажи выполнили условные торпедные стрельбы, глубинные бомбометания и уничтожение надводных беспилотных катеров-камикадзе "противника".
«

"В процессе противолодочного учения до проведения торпедной атаки моряки отработали поиск, обнаружение и поддержание контакта с подводной лодкой во взаимодействии с противолодочными вертолетами КА-27 морской авиации Балтийского флота", — добавили в пресс-службе.

Малые противолодочные корабли "Зеленодольск" и "Казанец" предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Они имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176 и АК-630, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.
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