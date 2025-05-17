https://ria.ru/20250517/korabli-2017559333.html

Российские корабли провели учения в Балтийском море

Российские корабли провели учения в Балтийском море - РИА Новости, 17.05.2025

Российские корабли провели учения в Балтийском море

Корабли Балтийского флота провели тактическое учение по поиску и уничтожению подводных лодок, сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:45:00+03:00

2025-05-17T14:45:00+03:00

2025-05-17T15:42:00+03:00

безопасность

балтийское море

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Корабли Балтийского флота провели тактическое учение по поиску и уничтожению подводных лодок, сообщили в пресс-службе флота. "Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) "Зеленодольск" и "Казанец" Балтийского флота в морских полигонах боевой подготовки в Балтийском море провели тактическое учение по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника с условным применением комплексов противолодочного вооружения", — указали там. Во время учения в заданном районе Балтийского моря малые противолодочные корабли осуществили совместный поиск подводных лодок, отработали приемы противолодочного маневрирования и слежения за субмаринами. После этого экипажи выполнили условные торпедные стрельбы, глубинные бомбометания и уничтожение надводных беспилотных катеров-камикадзе "противника". "В процессе противолодочного учения до проведения торпедной атаки моряки отработали поиск, обнаружение и поддержание контакта с подводной лодкой во взаимодействии с противолодочными вертолетами КА-27 морской авиации Балтийского флота", — добавили в пресс-службе.Малые противолодочные корабли "Зеленодольск" и "Казанец" предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Они имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176 и АК-630, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.

https://ria.ru/20250516/belousov-2017377002.html

https://ria.ru/20240819/ucheniya-1966969231.html

балтийское море

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, балтийское море