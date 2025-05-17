https://ria.ru/20250517/kndr-2017524599.html

Ким Чен Ын призвал армию быть в полной боевой готовности

Ким Чен Ын призвал армию быть в полной боевой готовности - РИА Новости, 17.05.2025

Ким Чен Ын призвал армию быть в полной боевой готовности

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию быть в полно готовности, об этом он заявил в ходе посещения авиаполка при 1-й гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T04:59:00+03:00

2025-05-17T04:59:00+03:00

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кндр (северная корея)

ким чен ын

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СЕУЛ, 17 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию быть в полно готовности, об этом он заявил в ходе посещения авиаполка при 1-й гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской народной армии (КНА), где глава государства руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС по нападению и противовоздушной обороне, в том числе против дронов, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Лидер КНДР выдвинул задачи и рассказал мнение ЦК партии о практико-теоретических вопросах дальнейшего повышения боевой эффективности систем противовоздушной обороны, авиационных вооружений, комплексных систем поисково-радиоэлектронной борьбы и антидроновых систем. Он отметил, что исход войны определяется прежде всего на поле военных учений, и все части армии должны быть "в полной боеготовности".Ким Чен Ына сопровождали руководящие кадры партии, главный советник по военной политике центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль и президент Академии национальной обороны Ким Ён Хван. На месте их встретили командующий ВВС КНА генерал армии ВВС Ким Гван Хёк и командиры дивизий ВВС. "Ким Чен Ын поднялся на наблюдательное место в пункте управления полетом, где руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС по противовоздушной обороне и воздушной атаке", - пишет ЦТАК. Агентство сообщает, что учения были нацелены на отработку навыков авиаотрядов по поиску и уничтожению целей, а для зенитно-ракетных подразделений, подразделений радиолокационных систем и систем радиоэлектронной борьбы - по противовоздушной обороне, поиску, отслеживанию крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе, "нападающих с разных сторон". Также тренировалась нейтрализация и уничтожение дронов с помощью разных радиоэлектронных средств. Кроме того, проведены испытания новой планирующей управляемой бомбы. Ким Чен Ын заявил, что подобные учения "очень выгодны" для отработки навыков летчиков по ведению современного воздушного боя. "Проведены учения вертолетов по уничтожению беспилотников врага и учения авиаотрядов по точной бомбардировке морской мишени, затем прошел демонстрационный полет стратегических разведывательных беспилотников и многоцелевых беспилотников", - добавляется в сообщении ЦТАК. Сообщается также, что Ким Чен Ын заслушал доклад о соглашении по разработке авиационных вооружений, плане производства, осветил мнение ЦК партии о разработке систем ПВО и воздушного нападения нового поколения выдвинул важные задачи для осуществления плана.

https://ria.ru/20250509/kndr-2015893291.html

https://ria.ru/20250514/kndr-2016781915.html

кндр (северная корея)

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кндр (северная корея), ким чен ын