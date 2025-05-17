По делу о хищении при строительстве академии Мариинки арестовали подрядчика
Суд арестовал подрядчика по делу о хищении при строительстве академии Мариинки
© PixabayЗадержание
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу подрядчика по делу о хищении при строительстве художественной академии Мариинского театра на сумму более 95 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арсена Мовсесяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 (Мошенничество) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Мовсесяну стражу по 14.07.2025", - сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что в ноябре-декабре 2023 года Мовсесян вместе со своей знакомой Викторией Кравченко, будучи осведомленными о финансировании из средств федерального бюджета государственного контракта, заключенного между министерством культуры РФ в лице Мариинского театра и подконтрольной Мовсесяну ООО "Компания "НК-Сити", на выполнение работ по строительству здания художественного производственного комбината Мариинского театра на улице Булавского, изготовили подложные документы. В них они указали о якобы осуществленной поставке материалов и оборудования для строительства, таким образом получив аванс в размере не менее 95,9 миллиона рублей, "чем причинили РФ, в лице ФГБУК "Государственный академический Мариинский театр", имущественный ущерб на указанную сумму".
В пресс-службе судов добавили, что 16 мая Мовсесян был задержан и в этот же день ему было предъявлено обвинение. "Кравченко также была задержана, сейчас идет рассмотрение судом избрания меры пресечения", - уточнили РИА Новости в пресс-службе судов города.