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Руководители ряда стран поздравили Токаева с днем рождения

Руководители ряда стран поздравили Токаева с днем рождения - РИА Новости, 17.05.2025

Руководители ряда стран поздравили Токаева с днем рождения

Руководители ряда государств поздравили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, главе республики в субботу исполнилось 72 года, сообщает... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:16:00+03:00

2025-05-17T15:16:00+03:00

2025-05-17T15:16:00+03:00

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АЛМА-АТА, 17 мая - РИА Новости. Руководители ряда государств поздравили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, главе республики в субботу исполнилось 72 года, сообщает президентская пресс-служба. "Руководители зарубежных государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелали ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы президента. Отмечается, что глава Казахстана провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, главой Киргизии Садыром Жапаровым, таджикским лидером Эмомали Рахмоном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с вице-президентом ОАЭ шейхом Мансуром бен Зейдом Аль Нахайяном. В адрес Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и правительств, спикеров парламентов, представителей международных организаций и дипломатических миссий. Ранее в субботу Кремль сообщил, что Путин направил Токаеву поздравительную телеграмму, в которой высоко оценил его вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Казахстаном. Российский президент также выразил уверенность в том, что двусторонние отношения и впредь будут развиваться плодотворно на благо братских народов. Позже состоялся телефонный разговор двух лидеров, в ходе которого они обменялись мнениями по итогам прямых российско-украинских переговоров, прошедших в Стамбуле. Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате. В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и начал дипломатическую карьеру в МИД СССР, после чего был направлен на работу в советское посольство в Сингапуре. В 1994 году возглавил министерство иностранных дел Казахстана, а в 1999 году был назначен премьер-министром. В 2007 году Токаева избрали председателем сената парламента республики Казахстан. В 2011 году он стал заместителем генерального секретаря ООН и генеральным директором отделения ООН в Женеве. В 2013 году вновь возглавил верхнюю палату парламента республики. В марте 2019 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе с поста, назначив Касым-Жомарта Токаева своим преемником. В том же месяце Токаев принес присягу в качестве президента республики Казахстан. В июне 2019 года он одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96%. В ноябре 2022 года снова победил, получив 81,31% голосов избирателей.

https://ria.ru/20250507/kazahstan-2015473218.html

https://ria.ru/20250424/tokaev-2013135365.html

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