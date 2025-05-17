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В Приморье спасли оставшегося без матери детеныша изюбря - РИА Новости, 17.05.2025
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15:26 17.05.2025 (обновлено: 16:05 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/izyubr-2017568735.html
В Приморье спасли оставшегося без матери детеныша изюбря
В Приморье спасли оставшегося без матери детеныша изюбря - РИА Новости, 17.05.2025
В Приморье спасли оставшегося без матери детеныша изюбря
В Приморье нашли оставшегося без матери детеныша изюбря, его отправили в реабилитационный центр, сообщило краевое Минприроды. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:26:00+03:00
2025-05-17T16:05:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая — РИА Новости. В Приморье нашли оставшегося без матери детеныша изюбря, его отправили в реабилитационный центр, сообщило краевое Минприроды."Лесозаготовители, работающие в отдаленной части Красноармейского района, на этой неделе заметили олененка, лежавшего на обочине дороги. &lt;...&gt; На следующий день работники обратили внимание, что этот олененок лежит на одном месте уже больше суток. Это уже был тревожный знак, поэтому они вышли на связь с районным охотоведом, который после наблюдения принял решение забрать животное в реабилитационный центр МРОО "Центр "Тигр", — говорится в релизе.Изюбренок проведет в центре реабилитации несколько месяцев, затем его выпустят в лес.Минприроды отметило, что иногда весной в лесу можно встретить детеныша без матери, но обычно самка где-то рядом. Приближаться к таким животным и прикасаться к ним категорически нельзя, иначе мать, почуяв чужой запах, может их бросить. Министерство предупредило, что изъятие диких животных из естественной среды обитания без разрешения — это административное правонарушение.Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" создали в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих из них выпустили в дикую природу, большинство адаптировалось там, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке нескольких организаций и на пожертвования частных лиц.
https://ria.ru/20250514/komi-2016984075.html
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общество, красноармейский район, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Хорошие новости, Общество, Красноармейский район, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
В Приморье спасли оставшегося без матери детеныша изюбря

В Приморье лесозаготовители нашли оставшегося без матери детеныша изюбря

© Фото : Минприроды Приморского краяДетеныша изюбря спасли в Красноармейском районе Приморья
Детеныша изюбря спасли в Красноармейском районе Приморья - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Минприроды Приморского края
Детеныша изюбря спасли в Красноармейском районе Приморья
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая — РИА Новости. В Приморье нашли оставшегося без матери детеныша изюбря, его отправили в реабилитационный центр, сообщило краевое Минприроды.
"Лесозаготовители, работающие в отдаленной части Красноармейского района, на этой неделе заметили олененка, лежавшего на обочине дороги. <...> На следующий день работники обратили внимание, что этот олененок лежит на одном месте уже больше суток. Это уже был тревожный знак, поэтому они вышли на связь с районным охотоведом, который после наблюдения принял решение забрать животное в реабилитационный центр МРОО "Центр "Тигр", — говорится в релизе.
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Изюбренок проведет в центре реабилитации несколько месяцев, затем его выпустят в лес.
Минприроды отметило, что иногда весной в лесу можно встретить детеныша без матери, но обычно самка где-то рядом. Приближаться к таким животным и прикасаться к ним категорически нельзя, иначе мать, почуяв чужой запах, может их бросить. Министерство предупредило, что изъятие диких животных из естественной среды обитания без разрешения — это административное правонарушение.
Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" создали в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих из них выпустили в дикую природу, большинство адаптировалось там, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке нескольких организаций и на пожертвования частных лиц.
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Хорошие новостиОбществоКрасноармейский районМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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