https://ria.ru/20250517/izyubr-2017568735.html

В Приморье спасли оставшегося без матери детеныша изюбря

В Приморье спасли оставшегося без матери детеныша изюбря - РИА Новости, 17.05.2025

В Приморье спасли оставшегося без матери детеныша изюбря

В Приморье нашли оставшегося без матери детеныша изюбря, его отправили в реабилитационный центр, сообщило краевое Минприроды. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:26:00+03:00

2025-05-17T15:26:00+03:00

2025-05-17T16:05:00+03:00

хорошие новости

общество

красноармейский район

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая — РИА Новости. В Приморье нашли оставшегося без матери детеныша изюбря, его отправили в реабилитационный центр, сообщило краевое Минприроды."Лесозаготовители, работающие в отдаленной части Красноармейского района, на этой неделе заметили олененка, лежавшего на обочине дороги. <...> На следующий день работники обратили внимание, что этот олененок лежит на одном месте уже больше суток. Это уже был тревожный знак, поэтому они вышли на связь с районным охотоведом, который после наблюдения принял решение забрать животное в реабилитационный центр МРОО "Центр "Тигр", — говорится в релизе.Изюбренок проведет в центре реабилитации несколько месяцев, затем его выпустят в лес.Минприроды отметило, что иногда весной в лесу можно встретить детеныша без матери, но обычно самка где-то рядом. Приближаться к таким животным и прикасаться к ним категорически нельзя, иначе мать, почуяв чужой запах, может их бросить. Министерство предупредило, что изъятие диких животных из естественной среды обитания без разрешения — это административное правонарушение.Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" создали в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих из них выпустили в дикую природу, большинство адаптировалось там, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке нескольких организаций и на пожертвования частных лиц.

https://ria.ru/20250514/komi-2016984075.html

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красноармейский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, красноармейский район, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)