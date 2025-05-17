https://ria.ru/20250517/iran-2017585777.html

Иран не боится никаких угроз, заявил Пезешкиан

Иран не боится никаких угроз, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.05.2025

Иран не боится никаких угроз, заявил Пезешкиан

Тегеран не стремится к войне, он продолжит переговоры с США по ядерной проблематике и не боится угроз, которые американский президент чередует с приглашениями к РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:32:00+03:00

2025-05-17T17:32:00+03:00

2025-05-17T17:32:00+03:00

в мире

сша

иран

тегеран (город)

дональд трамп

масуд пезешкиан

али хаменеи

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958034978_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3f3cbe3fe4fad82525f98b34ca4dca7c.jpg

ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Тегеран не стремится к войне, он продолжит переговоры с США по ядерной проблематике и не боится угроз, которые американский президент чередует с приглашениями к миру, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит агентство Mehr. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае "случится что-то плохое". "Мы будем вести переговоры. Мы не стремимся к (развязыванию - ред.) войны. Однако мы не боимся никаких угроз", - приводит слова иранского президента агентство Mehr. Пезешкиан отметил, что в словах Трампа есть противоречия: он то приглашает Иран к миру, то угрожает разрабатываемыми США средствами уничтожения, поэтому непонятно, каким именно из высказываний президента США верить. На прошлой неделе состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы и отмены санкций с Тегерана. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

https://ria.ru/20250517/hamenei-2017555522.html

https://ria.ru/20250515/aragchi-2017200128.html

https://ria.ru/20250515/iran-2017150880.html

сша

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи, оон, обострение отношений сша и ирана