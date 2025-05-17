Иран не боится никаких угроз, заявил Пезешкиан
Президент Пезешкиан: Иран не стремится к войне, переговоры с США продолжатся
© AP Photo / Vahid SalemiПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
© AP Photo / Vahid Salemi
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Тегеран не стремится к войне, он продолжит переговоры с США по ядерной проблематике и не боится угроз, которые американский президент чередует с приглашениями к миру, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит агентство Mehr.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае "случится что-то плохое".
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"Мы будем вести переговоры. Мы не стремимся к (развязыванию - ред.) войны. Однако мы не боимся никаких угроз", - приводит слова иранского президента агентство Mehr.
Пезешкиан отметил, что в словах Трампа есть противоречия: он то приглашает Иран к миру, то угрожает разрабатываемыми США средствами уничтожения, поэтому непонятно, каким именно из высказываний президента США верить.
На прошлой неделе состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы и отмены санкций с Тегерана. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.