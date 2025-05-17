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Иран не боится никаких угроз, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.05.2025
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17:32 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/iran-2017585777.html
Иран не боится никаких угроз, заявил Пезешкиан
Иран не боится никаких угроз, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.05.2025
Иран не боится никаких угроз, заявил Пезешкиан
Тегеран не стремится к войне, он продолжит переговоры с США по ядерной проблематике и не боится угроз, которые американский президент чередует с приглашениями к РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:32:00+03:00
2025-05-17T17:32:00+03:00
в мире
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иран
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дональд трамп
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ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Тегеран не стремится к войне, он продолжит переговоры с США по ядерной проблематике и не боится угроз, которые американский президент чередует с приглашениями к миру, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит агентство Mehr. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае "случится что-то плохое". "Мы будем вести переговоры. Мы не стремимся к (развязыванию - ред.) войны. Однако мы не боимся никаких угроз", - приводит слова иранского президента агентство Mehr. Пезешкиан отметил, что в словах Трампа есть противоречия: он то приглашает Иран к миру, то угрожает разрабатываемыми США средствами уничтожения, поэтому непонятно, каким именно из высказываний президента США верить. На прошлой неделе состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы и отмены санкций с Тегерана. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
https://ria.ru/20250517/hamenei-2017555522.html
https://ria.ru/20250515/aragchi-2017200128.html
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в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи, оон, обострение отношений сша и ирана
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи, ООН, Обострение отношений США и Ирана
Иран не боится никаких угроз, заявил Пезешкиан

Президент Пезешкиан: Иран не стремится к войне, переговоры с США продолжатся

© AP Photo / Vahid SalemiПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Тегеран не стремится к войне, он продолжит переговоры с США по ядерной проблематике и не боится угроз, которые американский президент чередует с приглашениями к миру, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит агентство Mehr.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае "случится что-то плохое".
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане
Вчера, 14:10
"Мы будем вести переговоры. Мы не стремимся к (развязыванию - ред.) войны. Однако мы не боимся никаких угроз", - приводит слова иранского президента агентство Mehr.
Пезешкиан отметил, что в словах Трампа есть противоречия: он то приглашает Иран к миру, то угрожает разрабатываемыми США средствами уничтожения, поэтому непонятно, каким именно из высказываний президента США верить.
На прошлой неделе состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы и отмены санкций с Тегерана. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Глава МИД Ирана высказался о подробностях ядерной сделки с США
15 мая, 19:28
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Reuters сообщил, когда Иран может начать поставлять уран за границу
15 мая, 16:33
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампМасуд ПезешкианАли ХаменеиООНОбострение отношений США и Ирана
 
 
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