https://ria.ru/20250517/groznyj-2017630386.html

В Вологде установят памятник Ивану Грозному

В Вологде установят памятник Ивану Грозному - РИА Новости, 17.05.2025

В Вологде установят памятник Ивану Грозному

Памятник русскому царю Ивану Грозному планируется установить на Кремлевской площади Вологды в этом году, сообщили в пресс-службе губернатора Вологодской области РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T23:22:00+03:00

2025-05-17T23:22:00+03:00

2025-05-17T23:22:00+03:00

вологда

вологодская область

москва

иван грозный

георгий филимонов

владимир путин

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Памятник русскому царю Ивану Грозному планируется установить на Кремлевской площади Вологды в этом году, сообщили в пресс-службе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. В субботу Филимонов проинспектировал ход работ по благоустройству Кремлевской площади. "Определили оптимальный вариант места установки монумента Ивану IV Грозному. Он станет символом движения Русского государства вперед, приумножения земель, распространения православной веры. Приняли решение поставить образ царя у трехэтажного корпуса Вологодского кремля. Таким образом создадим гармоничный вид ансамбля. Рядом с памятником будут видны Воскресенский собор и Колокольня, купола Софийского собора - символы духовной силы и культурно-исторического наследия", - сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении на сайте правительства Вологодской области. Филимонов напомнил, что облик памятника царю уже определен по итогам конкурса на лучший эскизный проект. Всего мастера представили на оценку 15 работ. Из них выбрали три проекта-победителя. Все они представлены авторами из Москвы, уточнил глава региона. "Монумент русскому царю, имя которого неразрывно связано с историей Вологды, планируется возвести уже в 2025 году в ходе реконструкции Кремлевской площади", - говорится в сообщении правительства области. Филимонов отметил, что проводится реставрация ансамбля Вологодского кремля. "Памятник царю должен стать символом города, наша задача - сделать запоминающуюся картинку для вологжан и туристов. Мы также проводим масштабную реставрацию ансамбля Вологодского кремля при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина и министерства культуры России. Так, к 880-летию Вологды полностью преобразим центральную площадь, сердце города", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20241013/pamyatnik-1977830733.html

https://ria.ru/20241011/vologda-1977522751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вологда, вологодская область, москва, иван грозный, георгий филимонов, владимир путин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)