В Вологде установят памятник Ивану Грозному
Памятник Ивану Грозному установят на Кремлевской площади в Вологде в 2025 году
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПамятник Великому князю Московскому и всея Руси Ивану IV установлен на "Аллее правителей"
Памятник Великому князю Московскому и всея Руси Ивану IV установлен на "Аллее правителей". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Памятник русскому царю Ивану Грозному планируется установить на Кремлевской площади Вологды в этом году, сообщили в пресс-службе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
В субботу Филимонов проинспектировал ход работ по благоустройству Кремлевской площади.
Памятник героям СВО установили в Вологде
13 октября 2024, 14:40
«
"Определили оптимальный вариант места установки монумента Ивану IV Грозному. Он станет символом движения Русского государства вперед, приумножения земель, распространения православной веры. Приняли решение поставить образ царя у трехэтажного корпуса Вологодского кремля. Таким образом создадим гармоничный вид ансамбля. Рядом с памятником будут видны Воскресенский собор и Колокольня, купола Софийского собора - символы духовной силы и культурно-исторического наследия", - сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении на сайте правительства Вологодской области.
Филимонов напомнил, что облик памятника царю уже определен по итогам конкурса на лучший эскизный проект. Всего мастера представили на оценку 15 работ. Из них выбрали три проекта-победителя. Все они представлены авторами из Москвы, уточнил глава региона.
"Монумент русскому царю, имя которого неразрывно связано с историей Вологды, планируется возвести уже в 2025 году в ходе реконструкции Кремлевской площади", - говорится в сообщении правительства области.
Филимонов отметил, что проводится реставрация ансамбля Вологодского кремля.
"Памятник царю должен стать символом города, наша задача - сделать запоминающуюся картинку для вологжан и туристов. Мы также проводим масштабную реставрацию ансамбля Вологодского кремля при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина и министерства культуры России. Так, к 880-летию Вологды полностью преобразим центральную площадь, сердце города", - заключил губернатор.
В Вологде появится памятник Сталину
11 октября 2024, 09:44