Более 150 человек погибли при ударах Израиля по Газе
Минздрав Газы: при ударах Израиля за сутки погибли 153 человека, 459 пострадали
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Почти 150 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, более 450 пострадали, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в субботу.
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"В больницы сектора Газа за минувшие 24 часа поступили тела 153 погибших (в том числе извлеченные из-под завалов тела семи погибших ранее людей), а также 459 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава, опубликованном в соцсетях.
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По данным палестинских медиков, неустановленное число погибших остаются под завалами, бригады скорой помощи и гражданской обороны не имеют к ним доступа.
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3 тысяч человек, пострадали более 8,6 тысячи.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.