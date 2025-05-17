https://ria.ru/20250517/gaza-2017569657.html

Более 150 человек погибли при ударах Израиля по Газе

Более 150 человек погибли при ударах Израиля по Газе - РИА Новости, 17.05.2025

Более 150 человек погибли при ударах Израиля по Газе

Почти 150 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, более 450 пострадали, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:32:00+03:00

2025-05-17T15:32:00+03:00

2025-05-17T15:32:00+03:00

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израиль

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хамас

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Почти 150 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, более 450 пострадали, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в субботу. "В больницы сектора Газа за минувшие 24 часа поступили тела 153 погибших (в том числе извлеченные из-под завалов тела семи погибших ранее людей), а также 459 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава, опубликованном в соцсетях. По данным палестинских медиков, неустановленное число погибших остаются под завалами, бригады скорой помощи и гражданской обороны не имеют к ним доступа. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3 тысяч человек, пострадали более 8,6 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250517/tramp-2017519248.html

https://ria.ru/20250517/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году