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В Берлине освободили мужчину, ударившего полицейского ножом - РИА Новости, 17.05.2025
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22:13 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/frg-2017625471.html
В Берлине освободили мужчину, ударившего полицейского ножом
В Берлине освободили мужчину, ударившего полицейского ножом - РИА Новости, 17.05.2025
В Берлине освободили мужчину, ударившего полицейского ножом
Берлинская полиция освободила мужчину, ударившего ее сотрудника ножом в шею, через несколько часов после задержания, так как не нашла признаков "покушения на... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T22:13:00+03:00
2025-05-17T22:13:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Берлинская полиция освободила мужчину, ударившего ее сотрудника ножом в шею, через несколько часов после задержания, так как не нашла признаков "покушения на убийство" и "целенаправленного использования ножа", заявили полиция и генпрокуратура столицы ФРГ в субботу. В пятницу двадцативосьмилетний мужчина пришел подать заявление в местное отделение полиции, но остался недоволен скоростью обслуживания, вышел из здания и повредил ножом полицейскую машину. Около 22.50 мск между ним и сотрудником полиции завязалась драка, в ходе которой подозреваемый нанес полицейскому опасное ранение ножом в шею, потребовалась экстренная операция. "В соответствии с текущим состоянием расследования, нет никаких достоверных доказательств целенаправленного использования ножа… Поскольку сейчас, исходя из этого, всё равно нет серьезных подозрений в совершении покушения на убийство, мужчина по согласованию с прокуратурой… около 02.15 (03.15 мск) был освобожден", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции. При этом полиция и прокуратура продолжают расследование, следует из заявления. Немецкий профсоюз полиции на фоне инцидента раскритиковал правительство за недостаточную заботу о безопасности сотрудников правоохранительных органов, сообщает издание Spiegel. "Это не первое нападение с ножом на полицейского. Мы всё еще ждем обещанного политиками защитного снаряжения от колющего оружия. Новое правительство ФРГ должно безотлагательно обеспечить ужесточение наказаний (за нападение на сотрудников полиции - ред.) и улучшение защиты нас, полицейских", - приводятся в материале слова федерального председателя профсоюза Йохена Копельке.
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в мире, германия, берлин (город)
В мире, Германия, Берлин (город)
В Берлине освободили мужчину, ударившего полицейского ножом

Немецкая полиция освободила мужчину, ударившего полицейского ножом в шею

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Берлинская полиция освободила мужчину, ударившего ее сотрудника ножом в шею, через несколько часов после задержания, так как не нашла признаков "покушения на убийство" и "целенаправленного использования ножа", заявили полиция и генпрокуратура столицы ФРГ в субботу.
В пятницу двадцативосьмилетний мужчина пришел подать заявление в местное отделение полиции, но остался недоволен скоростью обслуживания, вышел из здания и повредил ножом полицейскую машину. Около 22.50 мск между ним и сотрудником полиции завязалась драка, в ходе которой подозреваемый нанес полицейскому опасное ранение ножом в шею, потребовалась экстренная операция.
"В соответствии с текущим состоянием расследования, нет никаких достоверных доказательств целенаправленного использования ножа… Поскольку сейчас, исходя из этого, всё равно нет серьезных подозрений в совершении покушения на убийство, мужчина по согласованию с прокуратурой… около 02.15 (03.15 мск) был освобожден", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции.
При этом полиция и прокуратура продолжают расследование, следует из заявления.
Немецкий профсоюз полиции на фоне инцидента раскритиковал правительство за недостаточную заботу о безопасности сотрудников правоохранительных органов, сообщает издание Spiegel.
"Это не первое нападение с ножом на полицейского. Мы всё еще ждем обещанного политиками защитного снаряжения от колющего оружия. Новое правительство ФРГ должно безотлагательно обеспечить ужесточение наказаний (за нападение на сотрудников полиции - ред.) и улучшение защиты нас, полицейских", - приводятся в материале слова федерального председателя профсоюза Йохена Копельке.
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