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Франция усложнила въезд в страну для алжирских дипломатов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2025
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15:26 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/frantsiya-2017568910.html
Франция усложнила въезд в страну для алжирских дипломатов, пишут СМИ
Франция усложнила въезд в страну для алжирских дипломатов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2025
Франция усложнила въезд в страну для алжирских дипломатов, пишут СМИ
Франция усложняет въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу, на фоне новых напряженностей в отношениях между двумя... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:26:00+03:00
2025-05-17T15:26:00+03:00
в мире
франция
париж
алжир (республика)
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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Франция усложняет въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу, на фоне новых напряженностей в отношениях между двумя странами, сообщила в субботу радиостанция franceinfo со ссылкой на штаб Главного управления национальной полиции (DGPN). Ранее алжирские власти приняли решение выслать 15 французских госслужащих, временно направленных в страну. До этого в апреле Алжир сообщил о выдворении 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников посольства и консульских представительств Франции в Алжире персонами нон грата. В обоих случаях Франция приняла ответные меры. "Все граждане Алжира, имеющие дипломатический или служебный паспорт, должны обязательно иметь визу для пересечения внешних границ Франции", - говорится в новом указании DGPN, попавшем в распоряжение радиостанция. Теперь алжирским дипломатам или госслужащим без визы будет отказано во въезде, передает franceinfo. Отмечается, что данная мера является частью так называемого "поэтапного ответа" Франции на действия Алжира. Она предполагает приостановку действия соглашений от 2007 года, которые освобождают алжирцев с дипломатическими паспортами от необходимости оформлять визу для поездки во Францию, сказано в материале. В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились, в том числе после того, как Алжир отказался принять своих граждан, совершивших преступления во Франции, которых Париж распорядился депортировать. Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории.
https://ria.ru/20250416/alzhir-2011546699.html
https://ria.ru/20250110/frantsiya-1993151193.html
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в мире, франция, париж, алжир (республика)
В мире, Франция, Париж, Алжир (республика)
Франция усложнила въезд в страну для алжирских дипломатов, пишут СМИ

Franceinfo: Франция усложнила въезд алжирским дипломатам и госслужащим

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Франция усложняет въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу, на фоне новых напряженностей в отношениях между двумя странами, сообщила в субботу радиостанция franceinfo со ссылкой на штаб Главного управления национальной полиции (DGPN).
Ранее алжирские власти приняли решение выслать 15 французских госслужащих, временно направленных в страну. До этого в апреле Алжир сообщил о выдворении 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников посольства и консульских представительств Франции в Алжире персонами нон грата. В обоих случаях Франция приняла ответные меры.
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"Все граждане Алжира, имеющие дипломатический или служебный паспорт, должны обязательно иметь визу для пересечения внешних границ Франции", - говорится в новом указании DGPN, попавшем в распоряжение радиостанция.
Теперь алжирским дипломатам или госслужащим без визы будет отказано во въезде, передает franceinfo.
Отмечается, что данная мера является частью так называемого "поэтапного ответа" Франции на действия Алжира. Она предполагает приостановку действия соглашений от 2007 года, которые освобождают алжирцев с дипломатическими паспортами от необходимости оформлять визу для поездки во Францию, сказано в материале.
В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились, в том числе после того, как Алжир отказался принять своих граждан, совершивших преступления во Франции, которых Париж распорядился депортировать.
Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории.
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