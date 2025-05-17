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Эксперт прокомментировал соглашение об обмене пленными в Стамбуле

Эксперт прокомментировал соглашение об обмене пленными в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025

Эксперт прокомментировал соглашение об обмене пленными в Стамбуле

Соглашение об обмене военнопленными, которое было достигнуто на переговорах представителей РФ и Украины в Стамбуле, - это "хороший знак", для того, чтобы... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T03:33:00+03:00

2025-05-17T03:33:00+03:00

2025-05-17T03:33:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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НЬЮ-ЙОРК, 17 мая - РИА Новости. Соглашение об обмене военнопленными, которое было достигнуто на переговорах представителей РФ и Украины в Стамбуле, - это "хороший знак", для того, чтобы переговоры дали результат, нужно время, заявил РИА Новости бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепе, редактор издания The Realist Review Джеймс Карден, напомнив, что государственному секретарю США Генри Киссинджеру и его вьетнамскому коллеге Ле Дык Тхо потребовалось четыре с половиной года, чтобы достичь соглашения о прекращении войны во Вьетнаме. "Несмотря на то, что переговоры закончились всего через два часа, я бы расценил любое количество времени, которое обе стороны потратили на дипломатическое взаимодействие, как потраченное с пользой. Соглашение об обмене военнопленными - хороший знак", - сказал РИА Новости Карден. По его словам, факт того, что позиции сторон по ряду вопросов, касающихся установления прекращения огня, по-прежнему существенно расходятся, не является неожиданностью. "Важно, чтобы они продолжали в том же духе - на это нужно время, помните, государственному секретарю США Генри Киссинджеру и его вьетнамскому коллеге Ле Дык Тхо потребовалось четыре с половиной года, чтобы достичь соглашения о прекращении войны во Вьетнаме", - добавил Карден. Карден в свое время занимал пост советника в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017473360.html

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017506226.html

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в мире, россия, украина, стамбул, генри киссинджер, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025