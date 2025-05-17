https://ria.ru/20250517/efimov-2017468883.html

Ефимов: 11 инвесторов присоединились к восстановлению исторических объектов

Ефимов: 11 инвесторов присоединились к восстановлению исторических объектов - РИА Новости, 17.05.2025

Ефимов: 11 инвесторов присоединились к восстановлению исторических объектов

С 2020 года 11 инвесторов присоединились к программе восстановления исторических объектов в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:12:00+03:00

2025-05-17T14:12:00+03:00

2025-05-17T14:12:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. С 2020 года 11 инвесторов присоединились к программе восстановления исторических объектов в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2020 года по программе "1 рубль за квадратный метр в год" инвесторы арендовали 11 исторических зданий и помещений. Общая площадь недвижимости, расположенной в восьми районах, составляет 4,6 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что два реставрационных проекта уже завершили, предпринимателей перевели на льготную ставку аренды. Восстановительные работы сейчас продолжаются на девяти объектах.В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что на данный момент инвесторы ведут восстановление объектов культурного наследия в трех административных округах. По одному зданию расположены на юге и юго-востоке города – водоемная башня на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги в Даниловском районе и деревянный дом купца Виноградова в Южнопортовом.Помимо этого, семь исторических объектов находятся в центре Москвы. Их общая площадь составляет 3,7 тысячи квадратных метров, уточняется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, как проходит реставрация фасадов дворца Дурасова в Люблине.

https://ria.ru/20250516/efimov-2017333779.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, москва