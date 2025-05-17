Ефимов: 11 инвесторов присоединились к восстановлению исторических объектов
Ефимов: 11 инвесторов присоединились к восстановлению исторических зданий Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. С 2020 года 11 инвесторов присоединились к программе восстановления исторических объектов в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2020 года по программе "1 рубль за квадратный метр в год" инвесторы арендовали 11 исторических зданий и помещений. Общая площадь недвижимости, расположенной в восьми районах, составляет 4,6 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что два реставрационных проекта уже завершили, предпринимателей перевели на льготную ставку аренды. Восстановительные работы сейчас продолжаются на девяти объектах.
В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что на данный момент инвесторы ведут восстановление объектов культурного наследия в трех административных округах. По одному зданию расположены на юге и юго-востоке города – водоемная башня на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги в Даниловском районе и деревянный дом купца Виноградова в Южнопортовом.
Помимо этого, семь исторических объектов находятся в центре Москвы. Их общая площадь составляет 3,7 тысячи квадратных метров, уточняется в пресс-релизе.
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