Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: 11 инвесторов присоединились к восстановлению исторических объектов - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/efimov-2017468883.html
Ефимов: 11 инвесторов присоединились к восстановлению исторических объектов
Ефимов: 11 инвесторов присоединились к восстановлению исторических объектов - РИА Новости, 17.05.2025
Ефимов: 11 инвесторов присоединились к восстановлению исторических объектов
С 2020 года 11 инвесторов присоединились к программе восстановления исторических объектов в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:12:00+03:00
2025-05-17T14:12:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058121_0:112:3000:1800_1920x0_80_0_0_16d4507f6066f16ecb469b4f90242bba.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. С 2020 года 11 инвесторов присоединились к программе восстановления исторических объектов в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2020 года по программе "1 рубль за квадратный метр в год" инвесторы арендовали 11 исторических зданий и помещений. Общая площадь недвижимости, расположенной в восьми районах, составляет 4,6 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что два реставрационных проекта уже завершили, предпринимателей перевели на льготную ставку аренды. Восстановительные работы сейчас продолжаются на девяти объектах.В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что на данный момент инвесторы ведут восстановление объектов культурного наследия в трех административных округах. По одному зданию расположены на юге и юго-востоке города – водоемная башня на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги в Даниловском районе и деревянный дом купца Виноградова в Южнопортовом.Помимо этого, семь исторических объектов находятся в центре Москвы. Их общая площадь составляет 3,7 тысячи квадратных метров, уточняется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, как проходит реставрация фасадов дворца Дурасова в Люблине.
https://ria.ru/20250516/efimov-2017333779.html
https://ria.ru/20250515/efimov-2017077889.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058121_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_966bbcb4b16e5729def149a253023afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Москва
Ефимов: 11 инвесторов присоединились к восстановлению исторических объектов

Ефимов: 11 инвесторов присоединились к восстановлению исторических зданий Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. С 2020 года 11 инвесторов присоединились к программе восстановления исторических объектов в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2020 года по программе "1 рубль за квадратный метр в год" инвесторы арендовали 11 исторических зданий и помещений. Общая площадь недвижимости, расположенной в восьми районах, составляет 4,6 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Ефимов: корпусу №10 Морозовской детской больницы вернут исторический облик
16 мая, 15:06
В сообщении уточняется, что два реставрационных проекта уже завершили, предпринимателей перевели на льготную ставку аренды. Восстановительные работы сейчас продолжаются на девяти объектах.
В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что на данный момент инвесторы ведут восстановление объектов культурного наследия в трех административных округах. По одному зданию расположены на юге и юго-востоке города – водоемная башня на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги в Даниловском районе и деревянный дом купца Виноградова в Южнопортовом.
Помимо этого, семь исторических объектов находятся в центре Москвы. Их общая площадь составляет 3,7 тысячи квадратных метров, уточняется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, как проходит реставрация фасадов дворца Дурасова в Люблине.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Ефимов: деловое пространство появится у Восточного вокзала в рамках КРТ
15 мая, 14:12
 
Градостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала