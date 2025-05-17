Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят образовательный комплекс
Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят образовательный комплекс на 500 мест
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Образовательный комплекс на 500 мест со школой и детским садом построят в районе Хорошево-Мневники Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что трехэтажный объект появится по адресу: 1-й Силикатный проезд, 13/2. Его общая площадь составит 9 тысяч квадратных метров.
"Образовательный комплекс рассчитан на 350 учеников и 150 воспитанников. В здании запроектированы учебные кабинеты, групповые ячейки с трансформируемой перегородкой, универсальные помещения с возможностью проведения занятий во внеурочное время", - приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
После окончания работ объект будет передан в систему образования Москвы, добавляется в пресс-релизе.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в здании появится медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, несколько залов для проведения мероприятий, праздников и развивающих занятий, физкультурный зал. Также в нем оборудуют рабочие пространства для учителей и воспитателей, обеденный зал.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что до 2032 года в городе планируют обновить 700 школьных зданий.