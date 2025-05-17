https://ria.ru/20250517/efimov-2017467700.html

Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят образовательный комплекс

Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят образовательный комплекс - РИА Новости, 17.05.2025

Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят образовательный комплекс

Образовательный комплекс на 500 мест со школой и детским садом построят в районе Хорошево-Мневники Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:12:00+03:00

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2025-05-17T12:12:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Образовательный комплекс на 500 мест со школой и детским садом построят в районе Хорошево-Мневники Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что трехэтажный объект появится по адресу: 1-й Силикатный проезд, 13/2. Его общая площадь составит 9 тысяч квадратных метров."Образовательный комплекс рассчитан на 350 учеников и 150 воспитанников. В здании запроектированы учебные кабинеты, групповые ячейки с трансформируемой перегородкой, универсальные помещения с возможностью проведения занятий во внеурочное время", - приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.После окончания работ объект будет передан в систему образования Москвы, добавляется в пресс-релизе.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в здании появится медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, несколько залов для проведения мероприятий, праздников и развивающих занятий, физкультурный зал. Также в нем оборудуют рабочие пространства для учителей и воспитателей, обеденный зал.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что до 2032 года в городе планируют обновить 700 школьных зданий.

https://ria.ru/20250516/efimov-2017333779.html

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Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин