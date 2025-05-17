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Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят образовательный комплекс - РИА Новости, 17.05.2025
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12:12 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/efimov-2017467700.html
Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят образовательный комплекс
Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят образовательный комплекс - РИА Новости, 17.05.2025
Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят образовательный комплекс
Образовательный комплекс на 500 мест со школой и детским садом построят в районе Хорошево-Мневники Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:12:00+03:00
2025-05-17T12:12:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Образовательный комплекс на 500 мест со школой и детским садом построят в районе Хорошево-Мневники Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что трехэтажный объект появится по адресу: 1-й Силикатный проезд, 13/2. Его общая площадь составит 9 тысяч квадратных метров."Образовательный комплекс рассчитан на 350 учеников и 150 воспитанников. В здании запроектированы учебные кабинеты, групповые ячейки с трансформируемой перегородкой, универсальные помещения с возможностью проведения занятий во внеурочное время", - приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.После окончания работ объект будет передан в систему образования Москвы, добавляется в пресс-релизе.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в здании появится медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, несколько залов для проведения мероприятий, праздников и развивающих занятий, физкультурный зал. Также в нем оборудуют рабочие пространства для учителей и воспитателей, обеденный зал.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что до 2032 года в городе планируют обновить 700 школьных зданий.
https://ria.ru/20250516/efimov-2017333779.html
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин
Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят образовательный комплекс

Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят образовательный комплекс на 500 мест

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Образовательный комплекс на 500 мест со школой и детским садом построят в районе Хорошево-Мневники Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что трехэтажный объект появится по адресу: 1-й Силикатный проезд, 13/2. Его общая площадь составит 9 тысяч квадратных метров.
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"Образовательный комплекс рассчитан на 350 учеников и 150 воспитанников. В здании запроектированы учебные кабинеты, групповые ячейки с трансформируемой перегородкой, универсальные помещения с возможностью проведения занятий во внеурочное время", - приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
После окончания работ объект будет передан в систему образования Москвы, добавляется в пресс-релизе.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в здании появится медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, несколько залов для проведения мероприятий, праздников и развивающих занятий, физкультурный зал. Также в нем оборудуют рабочие пространства для учителей и воспитателей, обеденный зал.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что до 2032 года в городе планируют обновить 700 школьных зданий.
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Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей Собянин
 
 
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