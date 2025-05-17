https://ria.ru/20250517/dubinskiy-2017519668.html

"Провал": в Киеве признали победу России на переговорах

"Провал": в Киеве признали победу России на переговорах - РИА Новости, 17.05.2025

"Провал": в Киеве признали победу России на переговорах

Украинская делегация полностью проиграла России на переговорах в Стамбуле, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T02:13:00+03:00

2025-05-17T02:13:00+03:00

2025-05-17T02:15:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинская делегация полностью проиграла России на переговорах в Стамбуле, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, на видео в своем Telegram-канале."Все, чего хотели добиться русские от украинской делегации, в Стамбуле состоялось", — сказал он.При этом, полагает парламентарий, поведение Зеленского в Турции и результаты встречи делегаций двух стран его полностью дискредитировали. Несмотря на попытки украинских властей заявить об успехах по результатам встречи, все их действия были направлены на желание скрыть плачевное положение вещей за столом переговоров."Вся попытка переиграть русских закончилась провалом", — констатировал Дубинский.На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Тема возможного будущего прекращения огня была самой обсуждаемой в СМИ еще до встречи. Киев даже заявлял, что не желает слышать ничего, кроме 30-дневного перемирия. Москва же последовательно объясняла: Россия не против прекращения огня, но, как выразился Владимир Путин, "есть нюансы". Прежде всего непонятно, кто и как станет контролировать соблюдение режима тишины. Кроме того, у Кремля сомнения насчет управляемости украинских военных, которые, как показал опыт войны в Донбассе с 2014-го, нередко игнорировали приказы своего главнокомандующего.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017511245.html

https://ria.ru/20250516/glava-2017374693.html

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в мире, киев, россия, украина, александр дубинский