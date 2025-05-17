Рейтинг@Mail.ru
"Провал": в Киеве признали победу России на переговорах - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 17.05.2025 (обновлено: 02:15 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/dubinskiy-2017519668.html
"Провал": в Киеве признали победу России на переговорах
"Провал": в Киеве признали победу России на переговорах - РИА Новости, 17.05.2025
"Провал": в Киеве признали победу России на переговорах
Украинская делегация полностью проиграла России на переговорах в Стамбуле, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T02:13:00+03:00
2025-05-17T02:15:00+03:00
в мире
киев
россия
украина
александр дубинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017380676_0:90:3322:1959_1920x0_80_0_0_79141547c80918595d6e774769a18e81.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинская делегация полностью проиграла России на переговорах в Стамбуле, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, на видео в своем Telegram-канале."Все, чего хотели добиться русские от украинской делегации, в Стамбуле состоялось", — сказал он.При этом, полагает парламентарий, поведение Зеленского в Турции и результаты встречи делегаций двух стран его полностью дискредитировали. Несмотря на попытки украинских властей заявить об успехах по результатам встречи, все их действия были направлены на желание скрыть плачевное положение вещей за столом переговоров."Вся попытка переиграть русских закончилась провалом", — констатировал Дубинский.На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Тема возможного будущего прекращения огня была самой обсуждаемой в СМИ еще до встречи. Киев даже заявлял, что не желает слышать ничего, кроме 30-дневного перемирия. Москва же последовательно объясняла: Россия не против прекращения огня, но, как выразился Владимир Путин, "есть нюансы". Прежде всего непонятно, кто и как станет контролировать соблюдение режима тишины. Кроме того, у Кремля сомнения насчет управляемости украинских военных, которые, как показал опыт войны в Донбассе с 2014-го, нередко игнорировали приказы своего главнокомандующего.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017511245.html
https://ria.ru/20250516/glava-2017374693.html
https://ria.ru/20250517/tramp-2017518391.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017380676_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_6cad2cde0b3678d016fd72a2ba82d355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, александр дубинский
В мире, Киев, Россия, Украина, Александр Дубинский
"Провал": в Киеве признали победу России на переговорах

Дубинский: Украине не удалось навязать России ни одно условие на переговорах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинская делегация полностью проиграла России на переговорах в Стамбуле, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, на видео в своем Telegram-канале.
«
"Все, чего хотели добиться русские от украинской делегации, в Стамбуле состоялось", — сказал он.
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В США выступили с неожиданным заявлением о переговорах России и Украины
16 мая, 23:20
При этом, полагает парламентарий, поведение Зеленского в Турции и результаты встречи делегаций двух стран его полностью дискредитировали. Несмотря на попытки украинских властей заявить об успехах по результатам встречи, все их действия были направлены на желание скрыть плачевное положение вещей за столом переговоров.
"Вся попытка переиграть русских закончилась провалом", — констатировал Дубинский.
На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Дмитриев оценил роль администрации Трампа в переговорах России и Украины
16 мая, 14:30
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Тема возможного будущего прекращения огня была самой обсуждаемой в СМИ еще до встречи. Киев даже заявлял, что не желает слышать ничего, кроме 30-дневного перемирия. Москва же последовательно объясняла: Россия не против прекращения огня, но, как выразился Владимир Путин, "есть нюансы". Прежде всего непонятно, кто и как станет контролировать соблюдение режима тишины. Кроме того, у Кремля сомнения насчет управляемости украинских военных, которые, как показал опыт войны в Донбассе с 2014-го, нередко игнорировали приказы своего главнокомандующего.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Трамп отверг, что Россия не полностью вовлечена в переговоры по Украине
Вчера, 01:55
 
В миреКиевРоссияУкраинаАлександр Дубинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала