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Четыре человека погибли при аварии на трассе М-8 в Подмосковье - РИА Новости, 17.05.2025
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20:14 17.05.2025 (обновлено: 23:55 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/dtp-2017612790.html
Четыре человека погибли при аварии на трассе М-8 в Подмосковье
Четыре человека погибли при аварии на трассе М-8 в Подмосковье - РИА Новости, 17.05.2025
Четыре человека погибли при аварии на трассе М-8 в Подмосковье
Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:14:00+03:00
2025-05-17T23:55:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.По данным МВД, на трассе М-8 "Холмогоры" в Сергиево-Посадском городском округе столкнулись грузовик "КамАЗ" и микроавтобус Mercedes."В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте", — сообщили в прокуратуре.Водитель и еще один пассажир госпитализированы.Ведомство добавило, что авария произошла около 14:30 в субботу на 87-м километре автодороги М-8.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Ход расследования контролирует прокуратура.В субботу в Подмосковье произошло еще одно крупное ДТП — на 36-м километре автодороги М-5 "Урал" столкнулись легковой автомобиль, фура и автобус. В результате ДТП три пассажира автобуса получили телесные повреждения. Позднее число пострадавших возросло до 14, среди них двое несовершеннолетних.
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия
Четыре человека погибли при аварии на трассе М-8 в Подмосковье

Четыре человека погибли, двое пострадали при аварии на трассе М-8 в Подмосковье

© Фото : Прокуратура Московской областиНа месте ДТП в Сергиево-Посадском городском округе
На месте ДТП в Сергиево-Посадском городском округе - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
На месте ДТП в Сергиево-Посадском городском округе
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.
По данным МВД, на трассе М-8 "Холмогоры" в Сергиево-Посадском городском округе столкнулись грузовик "КамАЗ" и микроавтобус Mercedes.
"В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте", — сообщили в прокуратуре.
Водитель и еще один пассажир госпитализированы.
Ведомство добавило, что авария произошла около 14:30 в субботу на 87-м километре автодороги М-8.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Ход расследования контролирует прокуратура.
В субботу в Подмосковье произошло еще одно крупное ДТП — на 36-м километре автодороги М-5 "Урал" столкнулись легковой автомобиль, фура и автобус. В результате ДТП три пассажира автобуса получили телесные повреждения. Позднее число пострадавших возросло до 14, среди них двое несовершеннолетних.
© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП в Сергиево-Посадском городском округе
На месте ДТП в Сергиево-Посадском городском округе - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте ДТП в Сергиево-Посадском городском округе
 
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