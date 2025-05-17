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Четыре человека погибли при аварии на трассе М-8 в Подмосковье

Четыре человека погибли при аварии на трассе М-8 в Подмосковье - РИА Новости, 17.05.2025

Четыре человека погибли при аварии на трассе М-8 в Подмосковье

Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T20:14:00+03:00

2025-05-17T20:14:00+03:00

2025-05-17T23:55:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.По данным МВД, на трассе М-8 "Холмогоры" в Сергиево-Посадском городском округе столкнулись грузовик "КамАЗ" и микроавтобус Mercedes."В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте", — сообщили в прокуратуре.Водитель и еще один пассажир госпитализированы.Ведомство добавило, что авария произошла около 14:30 в субботу на 87-м километре автодороги М-8.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Ход расследования контролирует прокуратура.В субботу в Подмосковье произошло еще одно крупное ДТП — на 36-м километре автодороги М-5 "Урал" столкнулись легковой автомобиль, фура и автобус. В результате ДТП три пассажира автобуса получили телесные повреждения. Позднее число пострадавших возросло до 14, среди них двое несовершеннолетних.

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия