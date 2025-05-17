https://ria.ru/20250517/dtp-2017604180.html
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 17.05.2025
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса на 67-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" в Подмосковье, сообщается в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T19:12:00+03:00
2025-05-17T19:12:00+03:00
2025-05-17T19:15:00+03:00
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса на 67-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня около 14:20 на 67-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки "Камаз" и микроавтобуса марки "Мерседес". В результате ДТП два человека погибли на месте, четверо получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.
https://ria.ru/20250517/podmoskove-2017579867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
При столкновении грузовика и микроавтобуса в Подмосковье погибли два человека