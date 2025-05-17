https://ria.ru/20250517/dtp-2017604180.html

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 17.05.2025

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса на 67-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" в Подмосковье, сообщается в... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T19:12:00+03:00

2025-05-17T19:12:00+03:00

2025-05-17T19:15:00+03:00

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса на 67-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня около 14:20 на 67-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки "Камаз" и микроавтобуса марки "Мерседес". В результате ДТП два человека погибли на месте, четверо получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.

https://ria.ru/20250517/podmoskove-2017579867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)