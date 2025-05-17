https://ria.ru/20250517/drozdov-2017448713.html

Случайная встреча и 20 лет одиночества: удивительная жизнь Николая Дроздова

Случайная встреча и 20 лет одиночества: удивительная жизнь Николая Дроздова - РИА Новости, 17.05.2025

Случайная встреча и 20 лет одиночества: удивительная жизнь Николая Дроздова

Зрители полюбили Николая Дроздова ещё во времена СССР, когда он вёл популярную телепередачу "В мире животных". С тех пор учёный-зоолог продолжает оставаться... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T09:00:00+03:00

2025-05-17T09:00:00+03:00

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москва

байкал

северный полюс

николай дроздов

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Зрители полюбили Николая Дроздова ещё во времена СССР, когда он вёл популярную телепередачу "В мире животных". С тех пор учёный-зоолог продолжает оставаться популярным и значимым человеком в медийном пространстве. Его жизнь была яркой и полна приключений: он ходил в научные экспедиции, покорял Эльбрус, бывал на Северном полюсе и опускался в батискафе на дно Байкала.Об удивительных фактах из жизни Николая Дроздова - в материале РИА Новости.Мастер мужского костюмаНиколай Дроздов родился в 1937 году в городе Москве. Мальчик вырос в интеллигентной семье, его отец был биохимиком, мать – врачом-терапевтом.После окончания школы Николай подал документы на биологический факультет МГУ, блестяще проучился два года и ушёл работать на швейную фабрику, ему хотелось получить финансовую самостоятельность. Вчерашний студент прошёл путь от ученика до мастера мужского костюма. Разряд, правда, был седьмым, но и проработал он совсем недолго.Мастер поступил на естественный факультет пединститута, из которого перевёлся на географический факультет МГУ, где учился на кафедре биогеографии.Путешествовал по всему миру и попал на телевидениеУже после получения диплома отучился в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию и остался работать в МГУ, став со временем профессором.Николай Дроздов обожал путешествовать по миру, участвовал в научных экспедициях, покорял горные вершины, спускался на дно Байкала, несколько раз побывал на Северном полюсе и совершил два кругосветных путешествия.Он написал множество научных статей, стал автором нескольких учебников и консультантом фильмов о животных.В программе "В мире животных" учёный впервые попал в 1968 году в качестве гостя, а спустя 9 лет стал ведущим этой телепередачи, которую вёл на протяжении целых 41 года.Со своей будущей женой прожил полжизни в одном подъездеНиколай Дроздов успел дважды жениться и стал отцом двух дочерей, Надежды и Елены. В первый раз Николай Дроздов женился ещё во время учёбы в МГУ. К сожалению, брак оказался непрочным, у супругов оказались слишком разные взгляды на жизнь. Развод прошёл очень цивилизованно, без ссор и скандалов. При этом бывшие супруги сохранили нормальные отношения, а дочь от первого брака Надежда никогда не чувствовала себя чем-то обделенной.После развода с первой женой Николай Дроздов прожил в одиночестве ни много ни мало 20 лет!Проводя много времени в путешествиях, он встретил любимую женщину в лифте своего же дома. Они полжизни прожили в одном подъезде и даже не были знакомы друг с другом. После заключения брака в семье родилась дочь Елена.Сбежавшая гадюка и тарантул в пылесосеПоследняя супруга телеведущего всегда поддерживала его во всех начинаниях и совсем не злилась на Николая Николаевича, когда он приносил в дом опасную живность. Хотя любовь Дроздова к змеям и паукам несколько раз могла обернуться трагедией."Однажды у нас сбежала гадюка. Мы ее искали по всему дому, но нигде так и не смогли найти. И вот приходит к нам в гости соседка, чтобы посмотреть телевизор. У нее тогда телевизора не было, и она приходила к нам. Сидит напротив меня в кресле, и тут я вижу, что под ее ногами свернулась клубком гадюка. Я тут же начал отвлекать соседку, позвал ее на кухню, и пока она там была занята, поймал гадюку и нашел щель, через которую она успешно сбегала", - рассказал Дроздов в эфире программы "В гости по утрам".А однажды обычная уборка квартиры чуть не кончилась для тещи Дроздова нервным срывом, пропылесосив квартиру, она обнаружила в мешке с пылью ……. огромного тарантула.Полуметровая змея в пододеяльникеНесмотря на все эти непредвиденные случайности, Николай Николаевич все равно продолжал приносить животных домой. Однажды он поселил на время в квартире полутораметровую змею. И совсем скоро новый питомец потерялся, что вызвало панику у всех членов семьи."Каким-то образом змея выбралась из террариума и куда-то исчезла. Она была не ядовитой, но из-за размеров довольно устрашающей. Мы долго ее искали, но безуспешно. Потом уже выяснилось, что змея забралась в пододеяльник и не могла отыскать выход. В итоге мы обнаружили ее ночью. Можно сказать, спали со змеей", - вспоминал Николай Николаевич.Сейчас в доме телеведущего нет питомцев. Хотя Дроздов давно уже не появляется в публичном пространстве, родственники говорят, что он по-прежнему полон сил и энергии, несмотря на свой почтенный возраст.

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