https://ria.ru/20250517/delo-2017546655.html
На подмосковного бизнесмена завели дело о покушении на убийство
На подмосковного бизнесмена завели дело о покушении на убийство - РИА Новости, 17.05.2025
На подмосковного бизнесмена завели дело о покушении на убийство
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено на жителя подмосковного Одинцово, избившего обухом топора возлюбленную, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:03:00+03:00
2025-05-17T12:03:00+03:00
2025-05-17T12:37:00+03:00
происшествия
россия
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ольга врадий
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено на жителя подмосковного Одинцово, избившего обухом топора возлюбленную, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий. Официально имя фигуранта не указывается, однако в правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о бизнесмене Михаиле Хубутии. По данным следствия, 24 апреля в доме в ПСК "Трехгорка-5" Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений подозреваемый избил обухом топора возлюбленную, чем причинил ей закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Одинцово о покушении им на убийство женщины, с которой он состоял в любовных отношениях (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ)", - сказала Врадий, добавив, что для объективного расследования всех обстоятельств делом, возбужденном органами МВД, о причинении женщине телесных повреждений и угрозе убийством также займутся следователи СК. Следователи уже допросили потерпевшую и подозреваемого, провели очную ставку, а также проверку показаний на месте, в ходе которой обнаружено и изъято орудие преступления. Врадий подчеркнула, что мужчина добровольно явился к следователю, написал явку с повинной, в ходе допроса вину в причинении вреда здоровью потерпевшей признал (п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ), в содеянном раскаялся. "Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - заключила она.
https://ria.ru/20250516/novosibirsk-2017444556.html
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происшествия, россия, одинцово, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Одинцово, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
На подмосковного бизнесмена завели дело о покушении на убийство
СК завел дело на бизнесмена Хубутию, избившего возлюбленную обухом топора
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено на жителя подмосковного Одинцово, избившего обухом топора возлюбленную, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
Официально имя фигуранта не указывается, однако в правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о бизнесмене Михаиле Хубутии.
По данным следствия, 24 апреля в доме в ПСК "Трехгорка-5" Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений подозреваемый избил обухом топора возлюбленную, чем причинил ей закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Одинцово
о покушении им на убийство женщины, с которой он состоял в любовных отношениях (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ
)", - сказала Врадий
, добавив, что для объективного расследования всех обстоятельств делом, возбужденном органами МВД, о причинении женщине телесных повреждений и угрозе убийством также займутся следователи СК
.
Следователи уже допросили потерпевшую и подозреваемого, провели очную ставку, а также проверку показаний на месте, в ходе которой обнаружено и изъято орудие преступления.
Врадий подчеркнула, что мужчина добровольно явился к следователю, написал явку с повинной, в ходе допроса вину в причинении вреда здоровью потерпевшей признал (п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ), в содеянном раскаялся.
"Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - заключила она.