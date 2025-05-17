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Синоптик сообщил о начале магнитной бури на Земле
Синоптик сообщил о начале магнитной бури на Земле - РИА Новости, 17.05.2025
Синоптик сообщил о начале магнитной бури на Земле
Магнитная буря началась на Земле в субботу, геомагнитное поле планеты будет находиться в слабо возмущенном состоянии до понедельника, сообщил ведущий специалист РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T07:28:00+03:00
2025-05-17T07:28:00+03:00
2025-05-17T07:28:00+03:00
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михаил леус
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Магнитная буря началась на Земле в субботу, геомагнитное поле планеты будет находиться в слабо возмущенном состоянии до понедельника, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, на космическую погоду нашей планеты минувшей ночью стал оказывать влияние солнечный ветер, вырывающийся из очередной корональной дыры на нашей звезде. После полуночи вызванное им изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после 3 часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что планета будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра до понедельника включительно. В такой ситуации в субботу, а также в ближайшие двое суток геомагнитное поле будет находиться в слабо возмущенном состоянии с непродолжительными периодами магнитных бурь преимущественно слабого уровня, класса G1.
https://ria.ru/20250518/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, михаил леус
Синоптик сообщил о начале магнитной бури на Земле
Синоптик Леус: на Земле в субботу началась магнитная буря