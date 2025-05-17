https://ria.ru/20250517/britaniya-2017517838.html

Братья из России попали в топ-10 самых богатых людей Британии

Братья из России попали в топ-10 самых богатых людей Британии - РИА Новости, 17.05.2025

Братья из России попали в топ-10 самых богатых людей Британии

Предприниматели российского происхождения, основатели компании Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы вошли в топ-10 самых богатых людей Британии,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T01:46:00+03:00

2025-05-17T01:46:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Предприниматели российского происхождения, основатели компании Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы вошли в топ-10 самых богатых людей Британии, подготовленный британской газетой The Sunday Times.Братья Бухманы заняли десятую строчку в рейтинге самых богатых британцев 2025 года, а их состояние достигло 12,54 миллиарда фунтов стерлинга (16,68 миллиарда долларов). Отмечается, что братья получили британское гражданство только в 2025 году и сколотили свое состояние на таких играх, как Gardenscapes и Fishdom.Возглавил рейтинг Гопи Хиндуджа — 85-летний индийский бизнесмен, владелец финансово-промышленной группы Hinduja Group.Playrix — международный разработчик мобильных free-to-play игр со штаб-квартирой в Ирландии. Компанию основали в 2004 году братья Игорь и Дмитрий Бухманы в Вологде. С 2013 года штаб-квартира Playrix находится в Дублине.

https://ria.ru/20240204/osobnyak-1925275620.html

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