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Братья из России попали в топ-10 самых богатых людей Британии - РИА Новости, 17.05.2025
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01:46 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/britaniya-2017517838.html
Братья из России попали в топ-10 самых богатых людей Британии
Братья из России попали в топ-10 самых богатых людей Британии - РИА Новости, 17.05.2025
Братья из России попали в топ-10 самых богатых людей Британии
Предприниматели российского происхождения, основатели компании Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы вошли в топ-10 самых богатых людей Британии,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T01:46:00+03:00
2025-05-17T01:46:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Предприниматели российского происхождения, основатели компании Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы вошли в топ-10 самых богатых людей Британии, подготовленный британской газетой The Sunday Times.Братья Бухманы заняли десятую строчку в рейтинге самых богатых британцев 2025 года, а их состояние достигло 12,54 миллиарда фунтов стерлинга (16,68 миллиарда долларов). Отмечается, что братья получили британское гражданство только в 2025 году и сколотили свое состояние на таких играх, как Gardenscapes и Fishdom.Возглавил рейтинг Гопи Хиндуджа — 85-летний индийский бизнесмен, владелец финансово-промышленной группы Hinduja Group.Playrix — международный разработчик мобильных free-to-play игр со штаб-квартирой в Ирландии. Компанию основали в 2004 году братья Игорь и Дмитрий Бухманы в Вологде. С 2013 года штаб-квартира Playrix находится в Дублине.
https://ria.ru/20240204/osobnyak-1925275620.html
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в мире, россия, ирландия, вологда
В мире, Россия, Ирландия, Вологда
Братья из России попали в топ-10 самых богатых людей Британии

Sunday Times: уроженцы России Бухманы вошли в топ-10 богатейших людей Британии

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Предприниматели российского происхождения, основатели компании Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы вошли в топ-10 самых богатых людей Британии, подготовленный британской газетой The Sunday Times.
Братья Бухманы заняли десятую строчку в рейтинге самых богатых британцев 2025 года, а их состояние достигло 12,54 миллиарда фунтов стерлинга (16,68 миллиарда долларов). Отмечается, что братья получили британское гражданство только в 2025 году и сколотили свое состояние на таких играх, как Gardenscapes и Fishdom.
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4 февраля 2024, 01:07
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Playrix — международный разработчик мобильных free-to-play игр со штаб-квартирой в Ирландии. Компанию основали в 2004 году братья Игорь и Дмитрий Бухманы в Вологде. С 2013 года штаб-квартира Playrix находится в Дублине.
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