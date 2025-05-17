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Армия Израиля заявила о перехвате БПЛА, запущенного с востока
Армия Израиля заявила о перехвате БПЛА, запущенного с востока - РИА Новости, 17.05.2025
Армия Израиля заявила о перехвате БПЛА, запущенного с востока
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате беспилотного летательного аппарата, запущенного с востока, соответствующее заявление опубликовано в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T03:42:00+03:00
2025-05-17T03:42:00+03:00
2025-05-17T03:42:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате беспилотного летательного аппарата, запущенного с востока, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале армии. В сообщении армии не уточняется, из какой страны был запущен беспилотник. "Некоторое время назад БПЛА, который был запущен с востока, был перехвачен ВВС Израиля. Сигнал тревоги прозвучал в соответствии с протоколом", - говорится в публикации армии.
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в мире, израиль
Армия Израиля заявила о перехвате БПЛА, запущенного с востока
ЦАХАЛ заявила, что ВВС Израиля перехватили БПЛА, запущенный с востока